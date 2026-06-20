Asier Martínez, Dani Arce y Jaël Bestué brillaron en la Diamond League de Doha

El atletismo español terminó notablemente satisfecho de la actuación de sus 10 representantes en la séptima parada de la Diamond League que se disputó este viernes en el Khalifa Stadium de Doha, una cita qatarí que fue aplazada el pasado 8 de mayo por la situación en Oriente Medio con los bombardeos iranís sobre las monarquías del Golfo como respuesta a la agresión de Estados Unidos y de Israel.

La mejor noticia fue el regreso definitivo de Asier Martínez, oro en 110 vallas en el Europeo de Munich 2022 y bronce en el Mundial de Eugene 2022. Pese a algunos errores técnicos, el navarro completó su mejor carrera de los últimos tiempos y fue segundo con 13.27, a tan solo cuatro centésimas del estadounidense Cordell Tinch.

El discípulo de François Beoringyan derrotó por primera vez en cuatro años a una de las grandes estrellas del atletismo español, el valenciano Quique Llopis. El medallista de plata en 60 vallas en el reciente Mundial de Torun fue cuarto con 13.31, recortando una centésima a su marca del año.

Jaël Bestué, a la derecha en los 100 lisos en Doha / DIAMOND LEAGUE

Dani Arce aprovechó que las altas temperaturas impidieron un ritmo demasiado rápido en 3.000 metros obstáculos para actuar con enorme inteligencia. El burgalés corrió en el grupo hasta el segundo kilómetro y ahí se fue tras el marroquí Soufiane El Bakkali (ganador con 8:09.28) para acabar tercero con 8.13.35 y situarse octavo en la clasificación de la Diamond con siete puntos.

Cinco décimas de viento (+2,5 m/s) impidieron a Jaël Bestué lograr la mejor marca de su vida y situarse a una centésima del récord nacional que posee Maribel Pérez con 11.06. Con victoria para la jamaicana Kemba Nelson (10.88), la catalana fue cuarta con 11.07 y la andaluza acabó séptima con 11.23.

También estuvo magistral en 1.500 metros la flamante finalista olímpica Águeda Marqués. En una carrera lanzada a un ritmo durísimo por la liebre alicantina Andrea Rodríguez y saldada con victoria de la etíope Birke Haylom (3:59.89), la segoviana fue quinta con 4:04.61. Tras dar el salto desde el 800, la madrileña Lorena Martín fue décima con marca personal (4:09.61).

Lorea Ibarzabal logró la mínima de competitividad de la RFEA en 800 metros, pese a correr lejos de las mejores. La estadounidense Addison Wiley venció con 1:57.98 a la 'armada africana' y la madrileña acabó octava con 1:59.84 (mejor marca española del año). La joven y laureadísima onubense María Forero aguantó en cabeza hasta el penúltimo paso por meta en 5.000 para acabar undécima con 15:19.69 en una carrera que ganó la talentosa etíope Medina Eisa (14:53.91), por delante de su compatriota Likina Amebaw con 14:54.37 (¡qué error no concederle la nacionalidad española!).

Las estrellas internacionales

En su primera carrera de la temporada, la dominicana Marileidy Paulino exhibió su poderío y su calidad con una magistral recta final en 400 lisos para imponerse con 48.91, muy cerca de la mejor marca del año de la jamaicana Dejanea Oakley. En la vuelta a la pista con vallas, la eslovaca Emma Zapletalova volvió a demostrar que está intratable con 52.30 (mejoró en 28 centésimas su mejor marca mundial del año), seguida por la jamaicana Rushell Clayton (53.05).

Otra de las protagonistas fue la emergente cubana Davisleidy Velazco con unos impresionantes 15,13 en triple salto para borrar el récord del año de la venezolana Yulimar Rojas (14,95) e imponerse a su compatriota Leyanis Pérez Hernández (14,97). En el triple masculino emergió el vigente campeón mundial lusocubano Pedro Pichardo con el mejor salto del año en el planeta (17,71), por delante del jamaicano Jordan Scott (17,68) y el argelino Triki (17,67).

Davisleidy Velazco aúna potencia y talento / DIAMOND LEAGUE

También brilló el sudafricano Sipesipho Dambile con otra marca personal en 200 metros (19.74), con el zimbabuense Charamba igualando la suya (19.88) y el dominicano Ogando también por debajo de 20 segundos (19.96). Sin Armand Duplantis, el griego 'Manolo' Karalis se impuso en pértiga con 5,92 y después falló dos saltos sobre 6,02 y uno sobre 6,07 metros.

La gran atracción para el público qatarí fue el regreso del tricampeón mundial y excampeón olímpico Mutaz Esha Barshim, quien fue segundo en altura con 2,27 tras superar muchos problemas de espalda (se le vio dolorido), le ganó el italiano Matteo Sioli con unos discretos 2,29. El regreso del indio Chopra (cuarto con 85,69) no frenó a la gran estrella del año en la jabalina masculina, el esrilanqués Rumesh Tharanga Pathirage, quien lanzó 88,68 y se impuso al granadino Anderson Peters (86,38).