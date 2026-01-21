Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La ASB Golden Cup by SPORT ya pone fecha al gran cierre de la temporada 2026

Del 19 al 21 de junio de 2026, la ASB Golden Cup by SPORT se presenta como una de las grandes citas del fútbol base para cerrar el curso competitivo con una experiencia deportiva de primer nivel

Planificar con tiempo marca la diferencia, especialmente en el fútbol formativo. Por eso, la ASB Golden Cup by SPORT ya calienta motores para su edición de 2026, que se disputará del 19 al 21 de junio, convirtiéndose en una oportunidad ideal para que los clubes despidan la temporada compitiendo, conviviendo y midiendo su nivel frente a otros equipos.

El torneo, que se ha consolidado como una referencia dentro del calendario de final de curso, apuesta por un formato que combina competición, organización y experiencia, pensado tanto para jugadores como para cuerpos técnicos y familias. Una cita que va más allá de los resultados y que refuerza valores como el compañerismo, la convivencia y el crecimiento deportivo.

Desde la organización se insiste en la importancia de asegurar plaza con antelación, ya que la demanda suele ser elevada y los equipos que planifican con tiempo son los que mejor aprovechan este tipo de eventos. La ASB Golden Cup by SPORT no es solo un torneo, es la manera perfecta de poner el broche final a la temporada.

Con junio marcado en rojo en el calendario, la cuenta atrás ya ha empezado para una nueva edición que promete volver a reunir a clubes, jugadores y afición en un ambiente de fútbol, ilusión y cierre de curso por todo lo alto.

