Arnold Schwarzenegger (78): "Los estadounidenses gastan 70 mil millones de dólares al año en suplementos y aun así tienen deficiencia de vitamina D, magnesio y omega-3"

Arnold Schwarzenegger (Austria, 1947) es la máxima leyenda del culturismo. Un mito que cambió para siempre la historia del deporte, y que con siete sítulos del Mr. Olympia en sus vitrinas sigue muy vinculado a los hierros y a la divulgación sobre alimentación y entrenamiento. Ya retirado del circuito profesional y después de brillar como actor y gozar incluso de una larga etapa entre 2003 y 2011 como gobernador de California, Arnold se dedica a dar consejos sobre lo que más sabe.

En un mensaje a través de su cuenta de 'X', Arnold ha querido compartir sus conocimientos sobre suplementos y desmentir algunos mitos para alejar a la gente de falsos beneficios para su físico que les hacen perder mucho dinero:

"Déjame contarte algo sobre los suplementos. Llevo más de cincuenta años en esto. He visto todas las pastillas milagrosas, todas las fórmulas innovadoras, todos los descubrimientos "revolucionarios". La mayoría desaparecieron más rápido de lo que llegaron. ¿Los que se quedaron? Son aburridos. Son básicos. Y de verdad funcionan. Esto es lo que me vuelve loco: los estadounidenses gastan casi 70 mil millones de dólares al año en suplementos. Setenta mil millones. Eso es más que el PIB de la mayoría de los países.

Y, sin embargo —y esto es lo que me molesta—, ¿las mismas deficiencias nutricionales que teníamos hace veinte años? Siguen ahí. A veces peor. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede la gente gastar más dinero que nunca en suplementos y aun así tener deficiencia de vitamina D, magnesio y omega-3? Te diré cómo: porque la mayoría de la gente toma las cosas equivocadas, en las formas equivocadas, por las razones equivocadas. Compran esperanza en una botella en lugar de resolver problemas reales".