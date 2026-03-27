Arnold Classic UK 2026: Horarios, participantes y dónde ver gratis en streaming

Después del éxito del Arnold Classic de Estados Unidos, llega la edición de Reino Unido, iniciado desde este mismo viernes 27 de marzo en Birmingham y hasta este domingo para deleitar de nuevo a los aficionados del culturismo. Con múltiples divisiones profesionales de la IFBB Pro, la edición de UK ofrece un fin de semana completo de competición del más alto nivel con los mejores atletas de las diferentes divisiones compitiendo sobre el escenario.

Al celebrarse apenas unas semanas después del Arnold Classic de Columbus, Ohio, el evento del Reino Unido suele beneficiarse de atletas que llegan impulsados por el momento adquirido en uno de los fines de semana más importantes de este deporte. Ese es sin duda el caso de Andrew Jacked, campeón en Estados Unidos, que tratará de conquistar un segundo título en la categoría Open.

Fuera de la división Open, los aficionados también pueden esperar un gran espectáculo en Classic Physique. La categoría en la que reinó Chris Bumstead sigue creciendo en popularidad, con atletas destacados de este certamen como el español Kim Angel, Wesley Vissers, Mike Sommerfeld y la sensación de las redes sociales Sam Sulek, que atraen una enorme atención entre los fans.

Noticias relacionadas

Participantes del Arnold Classic UK 2026 Men's Open Blessing Awodibu

Brandon Curry

Martin Fitzwater

Mohamed Foda

Abou Konate

Patrick Moore

Hassan Mostafa

Andrew Jacked

Akim Williams Classic Physique Joaquim Camps Angel (Kim Angel)

Jorge Herrera

Paul Kanu

Andrea Mammoli

Angelo Rossi

Mike Sommerfeld

Sam Sulek

Luis Roberto Valenzuela Ramos

Wesley Vissers Men’s Physique Joshua Atease

Alessandro Cavagnola

Vitor Chaves

Riccardo Croci

Andrei Deiu

Paul Gustave

Emanual Hunter

Benquil Marigny

Clarence Mcspadden

Nam Tran Quang

Tyler Smith Fitness Abby Bolton

Danielle Chikeles

Anna Fomina

Michelle Fredua-Mensah

Stephanie Jones

Allison Kramer

Michaela Pavleova

Nikolett Szabo

Jeanine Renee Taddeo

Tamara Vahn Bikini Nivea Campos

Phoebe Hagan

Da Hye Jeon

Adrianna Kaczmarek

Nittaya Kongthun

Ashlyn Little

Alice Marchisio

Zsofia Molnar

Sara Punzetti

Lisa Reith

Kerry Sexton

Eujenia Shatova

Savannah Watchman

Tianna Weymouth Wellness Wynter Addams

Alexis Drury

Rayane Fogal

Kassandra Gillis

Josy Alves Macedo

Giselle Machado

Juliana Mota Pro Wheelchair Will Anthony

James Berger

Blake Colleton

El evento se llevará a cabo entre el viernes 27 de marzo y el domingo 29 (aunque los eventos de competición se concentran entre el viernes y el sábado) y se podrá ver de forma gratuita a través de la página oficial del Arnold Classic, en un horario favorable para los aficionados residentes en España, acostumbrados a madrugar para vivir eventos de culturismo en Estados Unidos. Para verlo gratis y en streaming, sólo hay que registrarse en la pestaña 'Live' y confirmar el correo electrónico.

Horarios del Arnold Classic 2026 Viernes 27 de marzo (horario de España) 13:30 - 14:30 — Arnold Classic Physique — Prejudging

13:30 - 14:30 — Fitness International — Prejuzgamiento

13:30 - 14:30 — Wellness International — Prejudging

20:00 - 21:30 — Arnold Classic Men’s Open — Prejudging

20:00 - 22:30 — Arnold Classic Physique — Final

20:00 - 22:30 — Fitness International — Final

20:00 - 22:30 — Wellness International — Final

Sábado 28 de marzo (horario de España) 11:00 - 12:00 — Pro Wheelchair — Prejudging y final

12:00 - 13:00 — Bikini International — Prejudging

12:00 - 13:00 — Arnold Men’s Physique — Prejudging

20:00 - 22:30 — Arnold Classic Men’s Open — Final

20:00 - 22:30 — Bikini International — Final

20:00 - 22:30 — Arnold Men’s Physique — Final