CULTURISMO
Arnold Classic UK 2026: Horarios, participantes y dónde ver gratis en streaming
Cuándo es el Arnold Classic 2026 y dónde ver al culturista español Kim Angel en directo en el certamen de Arnold Schwarzenegger
Después del éxito del Arnold Classic de Estados Unidos, llega la edición de Reino Unido, iniciado desde este mismo viernes 27 de marzo en Birmingham y hasta este domingo para deleitar de nuevo a los aficionados del culturismo. Con múltiples divisiones profesionales de la IFBB Pro, la edición de UK ofrece un fin de semana completo de competición del más alto nivel con los mejores atletas de las diferentes divisiones compitiendo sobre el escenario.
Al celebrarse apenas unas semanas después del Arnold Classic de Columbus, Ohio, el evento del Reino Unido suele beneficiarse de atletas que llegan impulsados por el momento adquirido en uno de los fines de semana más importantes de este deporte. Ese es sin duda el caso de Andrew Jacked, campeón en Estados Unidos, que tratará de conquistar un segundo título en la categoría Open.
Fuera de la división Open, los aficionados también pueden esperar un gran espectáculo en Classic Physique. La categoría en la que reinó Chris Bumstead sigue creciendo en popularidad, con atletas destacados de este certamen como el español Kim Angel, Wesley Vissers, Mike Sommerfeld y la sensación de las redes sociales Sam Sulek, que atraen una enorme atención entre los fans.
Participantes del Arnold Classic UK 2026
Men's Open
- Blessing Awodibu
- Brandon Curry
- Martin Fitzwater
- Mohamed Foda
- Abou Konate
- Patrick Moore
- Hassan Mostafa
- Andrew Jacked
- Akim Williams
Classic Physique
- Joaquim Camps Angel (Kim Angel)
- Jorge Herrera
- Paul Kanu
- Andrea Mammoli
- Angelo Rossi
- Mike Sommerfeld
- Sam Sulek
- Luis Roberto Valenzuela Ramos
- Wesley Vissers
Men’s Physique
- Joshua Atease
- Alessandro Cavagnola
- Vitor Chaves
- Riccardo Croci
- Andrei Deiu
- Paul Gustave
- Emanual Hunter
- Benquil Marigny
- Clarence Mcspadden
- Nam Tran Quang
- Tyler Smith
Fitness
- Abby Bolton
- Danielle Chikeles
- Anna Fomina
- Michelle Fredua-Mensah
- Stephanie Jones
- Allison Kramer
- Michaela Pavleova
- Nikolett Szabo
- Jeanine Renee Taddeo
- Tamara Vahn
Bikini
- Nivea Campos
- Phoebe Hagan
- Da Hye Jeon
- Adrianna Kaczmarek
- Nittaya Kongthun
- Ashlyn Little
- Alice Marchisio
- Zsofia Molnar
- Sara Punzetti
- Lisa Reith
- Kerry Sexton
- Eujenia Shatova
- Savannah Watchman
- Tianna Weymouth
Wellness
- Wynter Addams
- Alexis Drury
- Rayane Fogal
- Kassandra Gillis
- Josy Alves Macedo
- Giselle Machado
- Juliana Mota
Pro Wheelchair
- Will Anthony
- James Berger
- Blake Colleton
El evento se llevará a cabo entre el viernes 27 de marzo y el domingo 29 (aunque los eventos de competición se concentran entre el viernes y el sábado) y se podrá ver de forma gratuita a través de la página oficial del Arnold Classic, en un horario favorable para los aficionados residentes en España, acostumbrados a madrugar para vivir eventos de culturismo en Estados Unidos. Para verlo gratis y en streaming, sólo hay que registrarse en la pestaña 'Live' y confirmar el correo electrónico.
Horarios del Arnold Classic 2026
Viernes 27 de marzo (horario de España)
- 13:30 - 14:30 — Arnold Classic Physique — Prejudging
- 13:30 - 14:30 — Fitness International — Prejuzgamiento
- 13:30 - 14:30 — Wellness International — Prejudging
- 20:00 - 21:30 — Arnold Classic Men’s Open — Prejudging
- 20:00 - 22:30 — Arnold Classic Physique — Final
- 20:00 - 22:30 — Fitness International — Final
- 20:00 - 22:30 — Wellness International — Final
Sábado 28 de marzo (horario de España)
- 11:00 - 12:00 — Pro Wheelchair — Prejudging y final
- 12:00 - 13:00 — Bikini International — Prejudging
- 12:00 - 13:00 — Arnold Men’s Physique — Prejudging
- 20:00 - 22:30 — Arnold Classic Men’s Open — Final
- 20:00 - 22:30 — Bikini International — Final
- 20:00 - 22:30 — Arnold Men’s Physique — Final
Domingo 29 de marzo (horario de España)
- 11:15 - 11:45 — Photo — Joey Swoll
- 11:30 - 12:30 — Autógrafos — Samson Dauda
- 12:30 - 13:30 — Photo — Sam Sulek
- 12:45 - 14:15 — Autógrafos — Ryan Terry
- 13:00 - 17:00 — Kickboxing Championships
- 13:45 - 14:00 — Photo — Jay Cutler
- 14:00 - 14:30 — Photo — Team Up: Ronnie & Jay Cutler
- 14:00 - 14:30 — Panel — Sam Sulek, presentado por AJ Kelly Robert
- 14:30 - 15:00 — Photo — Ronnie Coleman
- 14:45 - 16:15 — Autógrafos — Mitchell Hooper
- 14:45 - 15:15 — Panel — Ryan Terry, presentado por AJ Kelly Robert
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