Arnold Classic 2026: cuándo es, participantes por categoría, horarios y premios

El Arnold Classic 2026 ya empieza a prepararse para recibir a los mejores culturistas del mundo en el segundo campeonato profesional más importante sólo detrás del Mister Olympia. El "padrino" de este evento creado en 1989 es nada más y nada menos que Arnold Schwarzenegger, la figura más influyente del culturismo moderno con siete títulos del Mr. Olympia (1970-1975 y 1980) en su palmarés.

La competencia forma parte del Arnold Sports Festival que se celebra entre el 5 y el 8 de marzo de 2026 en Columbus (Ohio, EE. UU.) junto a una gran 'expo' que reunirá a miles de aficionados al mundo del fitness y del culturismo. Este es un evento que precede al segundo Arnold Classic UK que se celebra del 27 al 29 de marzo de 2026 en The NEC (Birmingham), una fecha relevante para marcas europeas y para atletas que planifiquen una primavera de dos grandes escenarios.

A nivel de "hype" en este Arnold de 2026, hay varios puntos que conviene tener muy en cuenta. El primero, la ausencia confirmada del vigente campeón de 2025 (además de campeón del Olympia) Derek Lunsford tras comunicar su decisión de priorizar la familia y centrarse ya en el Olympia de esta temporada. El segundo, el debut confirmado del influencer y culturista Sam Sulek como profesional en la categoría Classic Physique, categoría en la que también tendremos al español Kim Angel, que participó en el último Olympia y apunta a pelear por los primeros puestos.

¿Cuánto dinero gana el campeón del Arnold Classic?

Una de las grandes novedades de la presente edición de 2026 es la cantidad total del premio para el ganador, que asciende a una cifra histórica: el propio Arnold Schwarzenegger anunció que el ganador de la categoría Open en el Arnold Classic 2026 cobrará $750.000 dólares (más que los 600.000 que gana el campeón en el Olympia). El segundo y el tercer clasificado se llevarán $250.000 y $150.000 dólares respectivamente, mientras que el ganador de la categoría Classic Physique se llevará $100.000 dólares.

Derek Lunsford, campeón del Mr Olympia 2025 Open / MR OLYMPIA

Participantes del Arnold Classic 2026 por cada categoría

Men's Open

Anthony Williams

Tonio Burton

Chinedu Andrew Obiekea

Martin Fitzwater

Brandon Curry

Akim Williams

Nick Walker

Rafael Brandao

Hassan Mostafa

Mohamed Hassan

Hadi Choopan

Classic Physique

Wesley Vissers

Matheus Menegate Piccioli

Sam Sulek

Mike Sommerfeld

Andrea Mammoli

Paul Kanu

Hang Niu

Gabriel Zancanelli

Ethan Gohari

Jorge Herrera

Vahid Badpeei

Kim Angel

Men's Physique

Nam Tran Quang

Emanuel Hunter

Vitor Chaves

Andrei Deiu

Benquil Marigny

Brandon Hendrickson

Edvan Palmeira

Alessandro Cavagnola

Emmanuel Jesus Oliveira da Costa

Burak Ozkul

Dilson Espindola Silva

Paul Gustave

Bikini

Ashlyn Little

Ashley Kaltwasser

Reyna Perez

Jourdanne Lee

Lauralie Chapados

Aimee Delgado

Uliana Chornohuz

Tianna Weymouth

Sharon Ramos

Xinyi Chen

Marie-Eve Duchesneau

Phoebe Hagan

Wellness

Rayne Santana

Elisa Alcantara

Valquiria Telles Lopes

Raeli Pereira Dias

Camile Luz

Kassandra Gillis

Alexis Drury

Danai Theodoropoulou

Laysha Yireth Benitez Millan

Marissa Andreou

Gisele Machado

Isamara Santos

Fitness

Amber Steffen

Michelle Fredua-Mensah

Anna Fomina

Jessica Zehr

Abby Bolton

Tamara Von Semmler (Vahn)

Stephanie Jones

Michaela Pavleova

Jeanine Renee Taddeo

Danielle Chikeles

Michelle Gales

Aurika Tyrgale

Wheelchair

Rajesh John

Jason Metcalf

Steve Suppes

Nick Hewitt

James Berger

Josue Fabiano

Jan Povýšil

Will Anthony

Horarios del Arnold Classic 2026

Jueves 5 de marzo:

IFBB Pro League Meet & Greet: durante la madrugada, viernes 6 de marzo, 02:00–04:00 (CEST)

Viernes 6 de marzo:

Classic Physique – Prejudging: 19:30–20:30 (CEST)

Fitness International – Prejudging: 19:30–20:30 (CEST)

Wellness International – Prejudging: 19:30–20:30 (CEST)

Wellness International – Finales: sábado 7 de marzo, 02:00–04:30 (CEST)

Fitness International – Finales: sábado 7 de marzo, 02:00–04:30 (CEST)

Men’s Open – Prejudging: sábado 7 de marzo, 02:00–04:30 (CEST)

Classic Physique – Finales: sábado 7 de marzo, 02:00–04:30 (CEST)

Sábado 7 de marzo:

Pro Wheelchair – Prejudging y Finales: 17:00–18:00 (CEST)

Men’s Physique – Prejudging: 18:00–19:00 (CEST)

Bikini International – Prejudging: 18:00–19:00 (CEST)

Men’s Physique – Finales: durante la madrugada, domingo 8 de marzo, 02:00–05:00 (CEST)

Men’s Open – Finales: durante la madrugada, domingo 8 de marzo, 02:00–05:00 (CEST)

Bikini International – Finales: durante la madrugada, domingo 8 de marzo, 02:00–05:00 (CEST)

Domingo 8 de marzo: