CULTURISMO
Arnold Classic 2026: cuándo es, participantes por categoría, horarios y premios
Cuándo es el Arnold Classic 2026, horarios oficiales y lista oficial de atletas por categorías en la competencia creada por el mito Arnold Schwarzenegger
El Arnold Classic 2026 ya empieza a prepararse para recibir a los mejores culturistas del mundo en el segundo campeonato profesional más importante sólo detrás del Mister Olympia. El "padrino" de este evento creado en 1989 es nada más y nada menos que Arnold Schwarzenegger, la figura más influyente del culturismo moderno con siete títulos del Mr. Olympia (1970-1975 y 1980) en su palmarés.
La competencia forma parte del Arnold Sports Festival que se celebra entre el 5 y el 8 de marzo de 2026 en Columbus (Ohio, EE. UU.) junto a una gran 'expo' que reunirá a miles de aficionados al mundo del fitness y del culturismo. Este es un evento que precede al segundo Arnold Classic UK que se celebra del 27 al 29 de marzo de 2026 en The NEC (Birmingham), una fecha relevante para marcas europeas y para atletas que planifiquen una primavera de dos grandes escenarios.
A nivel de "hype" en este Arnold de 2026, hay varios puntos que conviene tener muy en cuenta. El primero, la ausencia confirmada del vigente campeón de 2025 (además de campeón del Olympia) Derek Lunsford tras comunicar su decisión de priorizar la familia y centrarse ya en el Olympia de esta temporada. El segundo, el debut confirmado del influencer y culturista Sam Sulek como profesional en la categoría Classic Physique, categoría en la que también tendremos al español Kim Angel, que participó en el último Olympia y apunta a pelear por los primeros puestos.
¿Cuánto dinero gana el campeón del Arnold Classic?
Una de las grandes novedades de la presente edición de 2026 es la cantidad total del premio para el ganador, que asciende a una cifra histórica: el propio Arnold Schwarzenegger anunció que el ganador de la categoría Open en el Arnold Classic 2026 cobrará $750.000 dólares (más que los 600.000 que gana el campeón en el Olympia). El segundo y el tercer clasificado se llevarán $250.000 y $150.000 dólares respectivamente, mientras que el ganador de la categoría Classic Physique se llevará $100.000 dólares.
Participantes del Arnold Classic 2026 por cada categoría
Men's Open
- Anthony Williams
- Tonio Burton
- Chinedu Andrew Obiekea
- Martin Fitzwater
- Brandon Curry
- Akim Williams
- Nick Walker
- Rafael Brandao
- Hassan Mostafa
- Mohamed Hassan
- Hadi Choopan
Classic Physique
- Wesley Vissers
- Matheus Menegate Piccioli
- Sam Sulek
- Mike Sommerfeld
- Andrea Mammoli
- Paul Kanu
- Hang Niu
- Gabriel Zancanelli
- Ethan Gohari
- Jorge Herrera
- Vahid Badpeei
- Kim Angel
Men's Physique
- Nam Tran Quang
- Emanuel Hunter
- Vitor Chaves
- Andrei Deiu
- Benquil Marigny
- Brandon Hendrickson
- Edvan Palmeira
- Alessandro Cavagnola
- Emmanuel Jesus Oliveira da Costa
- Burak Ozkul
- Dilson Espindola Silva
- Paul Gustave
Bikini
- Ashlyn Little
- Ashley Kaltwasser
- Reyna Perez
- Jourdanne Lee
- Lauralie Chapados
- Aimee Delgado
- Uliana Chornohuz
- Tianna Weymouth
- Sharon Ramos
- Xinyi Chen
- Marie-Eve Duchesneau
- Phoebe Hagan
Wellness
- Rayne Santana
- Elisa Alcantara
- Valquiria Telles Lopes
- Raeli Pereira Dias
- Camile Luz
- Kassandra Gillis
- Alexis Drury
- Danai Theodoropoulou
- Laysha Yireth Benitez Millan
- Marissa Andreou
- Gisele Machado
- Isamara Santos
Fitness
- Amber Steffen
- Michelle Fredua-Mensah
- Anna Fomina
- Jessica Zehr
- Abby Bolton
- Tamara Von Semmler (Vahn)
- Stephanie Jones
- Michaela Pavleova
- Jeanine Renee Taddeo
- Danielle Chikeles
- Michelle Gales
- Aurika Tyrgale
Wheelchair
- Rajesh John
- Jason Metcalf
- Steve Suppes
- Nick Hewitt
- James Berger
- Josue Fabiano
- Jan Povýšil
- Will Anthony
Horarios del Arnold Classic 2026
Jueves 5 de marzo:
- IFBB Pro League Meet & Greet: durante la madrugada, viernes 6 de marzo, 02:00–04:00 (CEST)
Viernes 6 de marzo:
- Classic Physique – Prejudging: 19:30–20:30 (CEST)
- Fitness International – Prejudging: 19:30–20:30 (CEST)
- Wellness International – Prejudging: 19:30–20:30 (CEST)
- Wellness International – Finales: sábado 7 de marzo, 02:00–04:30 (CEST)
- Fitness International – Finales: sábado 7 de marzo, 02:00–04:30 (CEST)
- Men’s Open – Prejudging: sábado 7 de marzo, 02:00–04:30 (CEST)
- Classic Physique – Finales: sábado 7 de marzo, 02:00–04:30 (CEST)
Sábado 7 de marzo:
- Pro Wheelchair – Prejudging y Finales: 17:00–18:00 (CEST)
- Men’s Physique – Prejudging: 18:00–19:00 (CEST)
- Bikini International – Prejudging: 18:00–19:00 (CEST)
- Men’s Physique – Finales: durante la madrugada, domingo 8 de marzo, 02:00–05:00 (CEST)
- Men’s Open – Finales: durante la madrugada, domingo 8 de marzo, 02:00–05:00 (CEST)
- Bikini International – Finales: durante la madrugada, domingo 8 de marzo, 02:00–05:00 (CEST)
Domingo 8 de marzo:
- Arnold Showcase: 15:30–19:00 (CEST)
- Arnold Expo: 16:00–22:00 (CEST)
- 5K Pump & Run: 16:30–18:30 (CEST)
