¿Cuándo es el Arnold Classic 2026? Horarios, participantes y dónde ver gratis y en directo

El Arnold Classic 2026 ya está aquí. Entramos en una de las semanas más importantes del culturismo en 2026, sólo por detrás en relevancia del Mr. Olympia de Las Vegas. El evento creado enn 1989 por la leyenda Arnold Schwarzenegger se disputa en Columbus, Ohio (Estados Unidos) entre el 5 y el 8 de marzo, dando cita a los atletas de mayor nivel de todo el planeta. Serán siete categorías en las que culturistas de la talla del español Kim Angel (Classic Physique), Mike Sommerfield, Nick Walker o el debutante Sam Sulek pelearán por el ansiado (y lucrativo) campeonato.

Este es un evento que precede al segundo Arnold Classic UK que se celebra del 27 al 29 de marzo de 2026 en The NEC (Birmingham), una fecha relevante para marcas europeas y para atletas que planifiquen una primavera de dos grandes escenarios. A nivel de emociones, hay que destacar la ausencia confirmada del vigente campeón de 2025 (además de campeón del Olympia) Derek Lunsford tras comunicar su decisión de priorizar la familia y centrarse ya en el Olympia de esta temporada. El segundo, el debut confirmado del influencer y culturista Sam Sulek como profesional en la categoría Classic Physique, categoría en la que también tendremos al español Kim Angel, que participó en el último Olympia y apunta a pelear por el top-3 junto a tipos como Sommerfield, Vissers, Mammoli o Menegate.

Participantes del Arnold Classic 2026 Men's Open Hadi Choopan

Rafael Brandao

Brandon Curry

Martin Fitzwater

Andrew Jacked

Mohamed Foda

Hassan Mostafa

Nick Walker

Anthony Williams

Akim Williams Classic Physique Wesley Vissers

Matheus Menegate Piccioli

Sam Sulek

Mike Sommerfeld

Andrea Mammoli

Paul Kanu

Hang Niu

Gabriel Zancanelli

Ethan Gohari

Jorge Herrera

Vahid Badpeei

Kim Angel Men's Physique Nam Tran Quang

Emanuel Hunter

Vitor Chaves

Andrei Deiu

Benquil Marigny

Brandon Hendrickson

Edvan Palmeira

Alessandro Cavagnola

Emmanuel Jesus Oliveira da Costa

Burak Ozkul

Dilson Espindola Silva

Paul Gustave Bikini Ashlyn Little

Ashley Kaltwasser

Reyna Perez

Jourdanne Lee

Lauralie Chapados

Aimee Delgado

Uliana Chornohuz

Tianna Weymouth

Sharon Ramos

Xinyi Chen

Marie-Eve Duchesneau

Phoebe Hagan Wellness Rayne Santana

Elisa Alcantara

Valquiria Telles Lopes

Raeli Pereira Dias

Camile Luz

Kassandra Gillis

Alexis Drury

Danai Theodoropoulou

Laysha Yireth Benitez Millan

Marissa Andreou

Gisele Machado

Isamara Santos Fitness Amber Steffen

Michelle Fredua-Mensah

Anna Fomina

Jessica Zehr

Abby Bolton

Tamara Von Semmler (Vahn)

Stephanie Jones

Michaela Pavleova

Jeanine Renee Taddeo

Danielle Chikeles

Michelle Gales

Aurika Tyrgale Wheelchair Rajesh John

Jason Metcalf

Steve Suppes

Nick Hewitt

James Berger

Josue Fabiano

Jan Povýšil

Will Anthony

¿Cuánto dinero gana el campeón del Arnold Classic?

Una de las grandes novedades de la presente edición de 2026 es la cantidad total del premio para el ganador, que asciende a una cifra histórica nunca antes vista: el propio Arnold Schwarzenegger anunció que el ganador de la categoría Open en el Arnold Classic 2026 cobrará $750.000 dólares (más que los 600.000 que gana el campeón en el Olympia). El segundo y el tercer clasificado se llevarán $250.000 y $150.000 dólares respectivamente, mientras que el ganador de la categoría Classic Physique se llevará $100.000 dólares, un premio muy superior al de cualquier otro PRO Show.

Horarios Arnold Classic 2026 Jueves 5 de marzo: IFBB Pro League Meet & Greet: durante la madrugada, viernes 6 de marzo, 02:00–04:00 (CEST) Viernes 6 de marzo: Arnold Classic Physique (Prejudging): 18:30–19:30

Fitness International (Prejudging): 18:30–19:30

Wellness International (Prejudging): 18:30–19:30 Sábado 7 de marzo: Wellness International (Finals): 01:00–03:30

Fitness International (Finals): 01:00–03:30

Arnold Classic Men’s Open (Prejudging): 01:00–03:30

Arnold Classic Physique (Finals): 01:00–03:30 Pro Wheelchair (Prejudging + Finals): 16:00–17:00

Arnold Men’s Physique (Prejudging): 17:00–18:00

Bikini International (Prejudging): 17:00–18:00 Domingo 8 de marzo: Arnold Men’s Physique (Finals): 01:00–04:00

Arnold Classic Men’s Open (Finals): 01:00–04:00

Bikini International (Finals): 01:00–04:00 Arnold Showcase: 15:30–19:00 (CEST)

Arnold Expo: 16:00–22:00 (CEST)

5K Pump & Run: 16:30–18:30 (CEST)

A partir del viernes 6 de marzo, lo interesante vendrá sobre las 18:30 de la tarde en España, con el primer prejudging de la categoría Classic Physique, el aperitivo de la madrugada hacia el sábado 7 con el prejudging de Open a las 1AM y las finales de Classic. Toda la acción se concentrará principalmente entre la madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo... así que tocará trasnochar.

Dónde ver el Arnold Classic 2026 gratis y en directo

Por primera vez en su historia, la página oficial del Arnold Classic ofrecerá el streaming en directo de todo el evento de forma gratuita: "¡Mira el Arnold Sports 2026 desde la comodidad de tu hogar, GRATIS por primera vez!", dice su página web. El paso para acceder a todo el contenido en directo es muy sencillo: simplemente debes registrarte con un correo electrónico, aceptar la confirmación que recibas en tu bandeja de entrada, y podrás acceder a la lista completa de los contenidos. También tienes la opción de marcar tus favoritos para añadirlos a la lista o, incluso, marcarte un recordatorio en el calendario. Esta es una novedad que, en caso de ser cierta y no exigir al usuario un pago en el momento de arrancar el show, será una revolución en un sector donde el pay-per-view sigue a la orden del día en cualquier evento IFBB Pro, incluido el Mr. Olympia.