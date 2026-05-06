La ‘armada española’ toma el RCG El Prat con Pablo Larrazábal de anfitrión

Pablo Larrazábal (Barcelona, 1983) se presenta en casa como el perfecto anfitrión para el numeroso grupo de golfistas españoles que toman parte en el torneo del DP World Tour, el Estrella Damm Catalunya Championship, que arranca este jueves en el espectacular recorrido Rosa del RCG El Prat

El barcelonés es una de las grandes atracciones del torneo, a la espera de recuperar su mejor juego y se ha convertido en el ‘alma mater’ del contingente español que no ha parado de pedirle consejo y cómo afrontar un recorrido que no se lo pondrá nada fácil a todos los profesionales si sale el sol y bufa el viento.

Un torneo especial, y que ya contó como es tradición, con el posado de los jugadores españoles para una foto de familia en el tee del 1 junto a una imagen de Seve, todos ellos mostrando una gran sintonía y con muchas ganas de que el público disfrute en el primer torneo del DP World Tour en Europa esta temporada. También se ha invitado a sumarse a la foto a Javier Ballesteros, primogénito de Seve Ballesteros.

Pablo Larrazábal es el perfecto anfitrión para el DP World Tour en el Estrella Damm Catalunya Championship / DPWT

Desembarco español

Los 24 españoles que estarán esta semana en El Prat son Pablo Larrazábal, Gonzalo Fernández-Castaño, Ángel Ayora, Eugenio Chacarra, Adrián Otaegui, Rafa Cabrera Bello, Jorge Campillo, Nacho Elvira, Adri Arnaus, Ángel Hidalgo, Alejandro del Rey, Albert Boneta, Alfredo García-Heredia, Iván Cantero, Joel Moscatel, José María Serra, Manuel Elvira, Pablo Ereño, Quim Vidal, Rocco Repetto Taylor, Santiago Tarrío, Sebastián García, Vicente Mestre Carceller y Víctor Pastor.

El torneo cuenta con el apoyo del consistorio de Terrassa, que contó con la presencia del teniente de alcalde de Terrassa, Joan Salvador Fabregat, y también el presidente del Club, Francisco "Pancho" Schröder. El alcalde ha destacado la tradición deportiva de la ciudad, especialmente en hockey, y ha puesto en valor la colaboración entre entidades públicas y privadas para poder organizar un gran evento como este, “que también nos sitúa en primera línea en golf”.

El Ayuntamiento de Terrassa y el RCG El Prat mostraron su satisfacción por acoger un torneo del DP World Tour en sus instalaciones / DPWT

“Si hay una palabra que caracteriza al golf es hándicap, que no es de dónde venimos sino a dónde vamos. Terrassa es una ciudad acogedora y estamos muy agradecidos por la confianza recibida. Estos días celebramos nuestra tradicional Feria Modernista a la que están todos invitados”.

Protagonismo para los jóvenes

El presidente del Club, Francisco "Pancho" Schröder, ha destacado que la tradición y el cambio conviven de forma natural en la historia del Club. “Hemos organizado más de 20 torneos internacionales, tenemos el privilegio y la obligación de celebrar torneos porque creemos que el deporte eleva los valores de las personas”.

Jóvenes golfistas de la FCGolf recibieron un Clínic en el RCG El Prat / DPWT

También ha contado con protagonismo los jóvenes golfistas catalanes que recibieron un Clínic organizado por la FCGolf y el DP World Tour para un grupo de jóvenes promesas que no olvidarán fácilmente la jornada. Gonzalo Fernández Castaño les dio la bienvenida y les dedicó unas palabras y, a continuación, el canario Rafa Cabrera Bello y el malagueñoo Ángel Ayora han impartido magisterio a las futuras estrellas del golf catalán.

Las entradas, con un 25 % de descuento para los federados y un 50% para jóvenes entre 13 y 17 años, están disponibles en la taquilla del campo durante todo el torneo.