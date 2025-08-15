El arma secreta de Putin y de Trump

Este viernes por la noche desde las 21.00 horas en la España peninsular (11.00 horas del domingo en Alaska), el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Donald Trump mantienen un encuentro en Anchorage que podría ser vital hacia una solución en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Con nuevas sanciones como amenaza del mandatario republicano y más conquistas de territorios como argumentos del dirigente de San Petersburgo, ambos discutieron de todo... incluso de deporte, con el hockey hielo como invitado.

En este sentido, el neoyorquino (nació en el complicado barrio de Jamaica en Queens) es un fiel seguidor del hockey hielo, mientras que el mandatario nacido en la antigua Unión Soviética es un auténtico entusiasta y lo practica con cierta asiduidad. Cada vez que juega marca un sinfín de goles. ¿Casualidad?

Putin, stick en mano hace cuatro años en Sochi / EFE

Desde su regreso a la Casa Blanca tras arrasar a Kamala Harris el 6 de noviembre de 2024, Trump ha mantenido un discurso pacifista con comportamientos belicistas y no ha dejado de lanzar dardos a Putin... y continuos anzuelos para retomar determinadas relaciones comerciales entre ambos países.

Uno de esos detalles está muy relacionado con el deporte, ya que el estadounidense habría recogido la propuesta de Putin de disputar un partido (o dos) entre una selección de la NHL (National Hockey League, la mejor competición del planeta en este deporte) y otra de la KHL (Kontinental Hockey League).

Esta última se trata de un proyecto ruso que nació con el objetivo de crear una supercompetición que ha ido perdiendo países por el citado enfrentamiento bélico con Ucrania. Ya quedan tan solo el Shanghai Dragons (con sede ya en San Petersburgo), el Dinamo Minsk bielorruso y la comparsa del Barys Astana kazajo.

Trump recibe una camiseta de los Panthers con el '47' / EFE

Trump ya estuvo muy cordial con el ruso Aleksandr Ovechkin en 2018 cuando los Washington Capitals alzaron su única Stanley Cup con el moscovita como gran estrella, a sabiendas de que es un firme defensor de Putin. ¿Romperá el deporte el segundo Telón de Acero?

El hockey parece ser uno de los puntos en común entre ambos dirigentes, quienes ya coincidieron durante la primera legislatura del estadounidense. El republicano recibe cada año a los ganadores de la Stanley Cup y el curso pasado no fue una excepción con los Florida Panthers... en los que milita otro ruso, Dmitry Kulikov.