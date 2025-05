Arce, profesional paralímpica de judo: "El deporte paralímpico es un ejemplo de cómo se puede vivir la vida"

Marta Arce, abanderada en los Juegos Olímpicos Paralímpicos de París 2024, fue la segunda protagonista de Unisport Talks, un espacio para la reflexión conducido por la exgimnasta Almudena Cid.

Arce, tras una extensa carrera, cuenta en su palmarés con cinco medallas olímpicas, conseguidas a lo largo de cuatro Juegos Olímpicos y casi dos décadas. Por el camino hay tres hijos y muchas vivencias. "Detrás hay una vida entera. Ahora ya se puede decir que llevo más años haciendo judo que no haciéndolo", explica Arce. "Son muchos, en muy diferentes circunstancias, en momentos de mi vida distintos. Cada juego es una aventura diferente", reflexiona la judoca.

"Los primeros, primero tienes juventud, pero no tienes experiencia, y en los últimos ya tienes una madurez que has ido adquiriendo con los años, y una experiencia que ayuda muchísimo, pero al mismo tiempo tu cuerpo ya no está quizás al mismo ritmo. Esa experiencia de hecho compensa la fuerza bruta que puedan tener otras deportistas", explica Arce, quien no duda al elegir París 2024 si tuviera que quedarse con solo unos de los Juegos.

En un paralelismo con la carrera de Almudena Cid, en el que la edad confiere una mejor expresión artística, Arce afirma que "el Judo es exactamente eso, es recorrer un camino de aprendizaje, de hecho en Judo no se puede sustituir ese camino de aprendizaje por aumentar la práctica. "Hay que madurar y eso es algo que en Judo se da por supuesto, y se entiende que una persona con más años va a ser técnicamente y tácticamente mejor", analiza.

Visto en perspectiva, Arce cree haber "conseguido llegar a un equilibrio para poder aguantar la 'tralla', para conseguir llegar hasta los juegos, ser capaz de decir, vale, este es el momento de frenar un poquito y ser consciente de la realidad en la que te encuentras, no negar que vas adquiriendo años, sino aprender a compensar ese déficit físico que pueda haber en comparación con 20 años atrás con experiencia".

Inicio por casualidad

Arce recordó también durante las Unisport Talks su infancia siendo una niña con albinismo ovulocutáneo en un entorno en el que la falta de accesibilidad estaba "normalizada". "No es que fuera una normalidad muy maravillosa, no era una normalidad, estás integrado e incluido en casa ni, por supuesto, en el colegio. Y es que hablamos de hace muchos años y la filosofía de ese entonces no era que hubiera que necesariamente buscar soluciones, sino que eras tú la que tenía que hacer lo posible por adaptarte a lo que había, pero la adaptación llega hasta un límite", rememora, asegurando que en aquel momento "el deporte estaba fuera de mi alcance".

En una infancia con pocos amigos y pocas posibilidades de integrarse Arce recuerda que se creó su "microuniverso" y algo más mayor se unió a su hermana, también con albinismo ovulocutáneo, y poco después se inició en el judo, una disciplina que la atrajo por su accesibilidad pero también por "celos y pelusas de hermanos", bromea, aunque la semilla real llegó mientras trabajaba en la escuela de la ONCE y un compañero le enseñó una inmovilización. "Era divertidísimo", afirma.

"El programa Trainers Paralímpicos es una pata más de todas las cosas que se hace a través del programa PROAT de Empleo. Es una de las patas que está enfocada a una cosa específica, que es transmitir los valores del deporte y los valores que van asociados a la superación de la discapacidad a las entidades, a los colegios, a las empresas, porque son muy trasladables", explica sobre la labor que llevan a cabo este tipo de programas y la importancia de poder contar una experiencia en primera mano.

Una experiencia que "todo el mundo puede haber experimentado en algún momento de su vida, con la que te puedes identificar y cómo las has resuelto, pero si encima las has resuelto desde la desventaja que te da la discapacidad... porque competir en inclusión es una desventaja, es decir, es una desventaja para competir contra personas sin discapacidad, por ejemplo, es una desventaja en muchos ámbitos de la vida, porque hoy en día la inclusión se está trabajando pero no se ha logrado".

"El deporte paralímpico es como una especie de paraíso de la sensación de competencia, de ser uno más en un grupo, yo creo que es un ejemplo de cómo se puede vivir la vida, pero no es una experiencia que tenga todo el mundo", afirma.

Marta Arce, medalla de bronce en la competición de judo 57 kg J2. Champ-de-Mars Arena. Juegos Paralímpicos París 2024. / David Ramírez / CPE.

Dificultades e inseguridad

Entre los recuerdos de los Juegos, Arce destaca los sonidos que la acompañan durante la competición. "Tengo que confesar que la música que he oído en las competiciones, la que está sonando cuando salimos por el pasillo y vamos hacia el tatami, luego pasa mucho tiempo hasta que la puedo escuchar sin que se me revuelva todo", comenta.

También recuerda cómo consiguió una nuevo metal después de ser madre y de haber renunciado ese año a la beca, precisamente por su maternidad. "A nosotros nos han dejado siempre muy claro que la beca no es un premio por los resultados, es para el proceso siguiente", explica la judoca, sobre una situación que algunos deportistas quieren cambiar. Cómo apuntó Almudena Cid, se ha iniciado un movimiento para que los atletas puedan cotizar mientras compiten, como cualquier persona que realiza un trabajo.

"Yo sabía que sin formación no podía avanzar. Si tú ya tienes un extra que va a aumentar, ya eres mujer y encima tienes discapacidad, tienes asegurado un nivel de vulnerabilidad importante y de probable discriminación también. Yo siempre he trabajado", apunta Arce.

No recomiendo estar ni separado del mercado laboral ni separado de la formación

"Yo ahora mismo con beca o sin beca no dejo de trabajar. Imposible, no me arriesgo porque después qué. Y además la beca es una cosa que la tienes un día y al siguiente puede que no. Con lo cual, no tienes a qué agarrarte. Esa sensación de inseguridad es un estrés que, sumado a la discapacidad, al final empiezas a sumar y yo no recomiendo estar ni separado del mercado laboral ni separado de la formación".

A sus 47 años, la edad no supone ningún obstáculo para esta veterana judoca. "No me siento con la necesidad de decir es que tengo que dejar de hacer esto porque tengo una edad. Es que ni se me ha pasado por la mente porque los momentos más felices de mi día a día son en el tatami", confesó. "Soy muy feliz en general, pero en el tatami aún lo soy más", apuntó.

"A mí no se me había podido pasar por la mente que yo viviera una situación de discriminación por la edad. Por la discapacidad sí, pero por la edad no. Y estas cosas, pues, afectan. A mí me afectan emocionalmente. Por eso este ciclo es el que señalo como el más importante de mi vida, porque en algunos aspectos ha sido como volver a esa situación que tenía en la infancia de decir ya no sirvo, no me quieren, no encajo. Y por otro lado, ser capaz de sobreponerme a eso, cosa que no pude hacer durante la infancia", zanjó al respecto.

Por último Arce afirmó que la herramienta fundamental que le ha dado el judo "es la capacidad de adaptación. Es fundamental. Yo creo que es la base de la felicidad. Para mí ha sido, por ejemplo, el coger esta situación del rechazo por la edad y decir, no pasa nada. También es hacer las cosas de una manera distinta. Y volver un poco al principio".