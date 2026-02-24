Los árbitros de fútbol sala de Catalunya se plantan: "Hay que proteger a los colegiados y exigir el respeto que merecemos"

El colectivo de árbitros de fútbol sala de la Federació Catalana de Futbol ha anunciado, mediante un comunicado, que convoca una huelga para los días 27, 28 de febrero y 1 de marzo tras la brutal agresión a un compañero este pasado fin de semana en la categoría Juvenil Preferente entre el Canet FS y la CFS La Unión de Santa Coloma de Gramenet en Canet de Mar.

La grave agresión, perpetrada por un aficionado visitante a falta de 1 minutos y 40 segundos para finalizar el partido mientras el colegiado hablaba con la mesa, se produjo tras que el entrenador visitante desviara el balón lejos de donde se tenía que reanudar el juego. El individuo, que no pudo ser identificado, golpeó al juez con una riñonera desde la grada, provocando que éste cayera al suelo.

Tras ello, el colectivo ha emitido un comunicado en el que reclaman "la necesidad urgente de cambios reales en los protocolos, en las medidas de seguridad y en la cultura deportiva".

El comunicado del colectivo arbitral de fútbol sala de la FCF:

Compañeros y compañeras:

Las agresiones verbales y físicas que algunos de nuestros compañeros han sufrido en las últimas semanas —tanto por parte de aficionados como de jugadores— han llegado a un punto que nos obliga a reflexionar profundamente como colectivo. Ninguna persona que ejerce la labor arbitral debería sentir miedo ni ver comprometida su integridad mientras simplemente realiza su trabajo.

Ante esta situación, se plantea una parada de actividad que comenzará los días 27, 28 de febrero y 1 de marzo, y que esperamos no tener que prolongar en el tiempo siempre que se atiendan nuestras peticiones por parte de la Federación y de todos los clubes afiliados, todo ello como forma de visibilizar que nuestra seguridad y dignidad son innegociables. Estos días representan un momento de pausa para poner el foco donde corresponde: proteger a los árbitros y exigir el respeto que merecemos.

Es importante recordar que los partidos afectados no desaparecen y previsiblemente serán reasignados y recuperados en el futuro, de modo que el impacto económico real será limitado. Lo que está en juego ahora no es una designación ni el importe de uno o varios fines de semana, sino el futuro de nuestra profesión y la seguridad de todos y cada uno de nosotros.

Esta es una situación que nos interpela a todos. Lo que le sucede a un compañero nos acaba afectando a todos. Y solo desde la cohesión, el apoyo mutuo y la responsabilidad compartida podremos trasladar la necesidad urgente de cambios reales en los protocolos, en las medidas de seguridad y en la cultura deportiva.

El valor de nuestro trabajo es inmenso. Nuestra seguridad, aún más.

Por ello, solicitamos que no se acepte ninguna designación de las que nos sean enviadas de cualquier categoría hasta nuevo aviso, a la espera de mantener la reunión de este miércoles y de recibir respuesta la próxima semana a nuestras peticiones.

Los puntos que se plantearán en la reunión del miércoles, y de los que se informará a todo el colectivo sobre la respuesta que nos dé la Federación, son:

FEDERACIÓN

Compromiso de endurecimiento de las sanciones por parte del Comité. Eliminación del actual protocolo “0 insultos” y elaboración de un nuevo protocolo mucho más estricto. Creación de una organización arbitral con peso dentro de la FCF. Información semanal por parte de la FCF de todas las incidencias ocurridas durante el fin de semana para que, si hay reiteración de incidencias por parte de un equipo o club, se decida la no designación de árbitros a ese club o equipo en concreto. Protocolo dirigido a los árbitros en caso de agresión.

CLUBES

Figura obligatoria de responsable o delegado de campo que vele por el buen comportamiento del público. En caso de agresión, información obligatoria por parte del club sobre la identificación de la persona y las medidas adoptadas al Comité (en caso contrario, ningún árbitro será designado a dicho club).

¡¡¡ESTO ES COSA DE TODOS!!!

El comunicado de la CFS La Unión de Santa Coloma de Gramenet:

El comunicado de la Comisión Ejecutiva del CTAFS:

Estimados/as compañeros/as:

Desde la Comisión Ejecutiva del Comité Técnico de Árbitros de Fútbol Sala de la Federación Catalana de Fútbol queremos dirigirnos a todo el colectivo arbitral ante los graves hechos ocurridos este fin de semana, en los que, nuevamente, un compañero ha sido víctima de una lamentable agresión física.

Somos plenamente conscientes del malestar y la preocupación que esta situación genera dentro del estamento arbitral. Compartimos absolutamente vuestra indignación. Queremos manifestar con total firmeza que esta Comisión y esta Federación no han estado ni estarán nunca de acuerdo con la gravedad de los hechos acontecidos, que atentan directamente contra la integridad, la dignidad y la autoridad de nuestra labor arbitral. Siempre estaremos al lado de nuestros árbitros, con el fin de preservar vuestra seguridad y que reine la deportividad y el respeto en todas las pistas y pabellones de fútbol sala de todo el territorio catalán.

Os informamos de que ya estamos gestionando este asunto por las vías correspondientes. Este miércoles mantendremos una reunión, acordada desde primera hora de esta mañana y en la que se trabaja desde ayer, con los árbitros de 2ªB, donde se abordará la situación de manera directa y se recogerán todas las inquietudes y propuestas del colectivo. Cualquier decisión adoptada en la misma será comunicada a todos/as los afiliados al CTAFS de la FCF. Por tanto, es absolutamente falso que desde la Comisión Ejecutiva del CTAFS y la Federación Catalana de Fútbol exista inacción u omisión en nuestras funciones ante la grave incidencia.

Asimismo, desde el CTAFS, la LCFS y la FCF se están activando los mecanismos necesarios para que los hechos sean tratados con la máxima seriedad y rigor y se impulsarán todas aquellas medidas que la justicia y la normativa vigente nos permitan adoptar. Nuestro objetivo es claro: defender a nuestros árbitros y trabajar para que situaciones como esta no vuelvan a repetirse.

Noticias relacionadas

Os pedimos confianza y unidad en estos momentos. Estamos trabajando con responsabilidad y determinación para proteger al colectivo arbitral y reforzar nuestro apoyo institucional.