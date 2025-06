Arantza Sarasola: “Los éxitos de las premiadas son los de todas las mujeres”

La vicepresidenta de Prensa Ibérica, Arantza Sarasola, abrió la quinta edición de los Premios ‘Mujer en el deporte’ con un mensaje claro: “El deporte femenino ha llegado para quedarse, derribando muros y conquistando espacios que durante mucho tiempo le fueron negados”.

Sarasola celebró “la fuerza imparable” con la que las mujeres están irrumpiendo en el mundo del deporte, subrayando que “cada vez que una mujer triunfa en un deporte, consigue, a menudo sin saberlo, remover y desterrar viejas convicciones que antes las alejaban del éxito y del reconocimiento público reservado tradicionalmente a los hombres”.

No obstante, advirtió que “todavía no hay igualdad salarial; tampoco existe la visibilidad mediática ni la maquinaria de marketing que acompaña al deporte masculino; las mujeres no disponen de los mismos recursos…”, aunque reconoció que “es innegable que la mujer de hoy está transformando el deporte con una pasión y determinación que desafían cualquier obstáculo”.

Un momento histórico

Afirmó que el deporte femenino vive “un momento histórico”, con más de un millón de federadas en España, y que este auge se debe “a un mayor apoyo institucional, financiero, mediático y social”, al que se suman estos premios, que “contribuyen a impulsar la carrera de nuestras esportistas”.

Así mismo, Sarasola reivindicó el papel de los medios: “El apoyo de los medios de comunicación al deporte femenino es imprescindible”, porque las deportistas “luchan en la sociedad contraenemigos temibles: los prejuicios, la desatención, y las desigualdades”. Y explicó que estaban allí “para dar voz a estas mujeres, para destacar sus méritos, per premiarlas como se merecen y para enorgullecernos de su talento”.

Nombró a todas las premiadas, subrayando que “son todas mujeres líderes forjadas en la cultura del esfuerzo y en los valores del deporte”, y concluyó con una invitación clara: “Sigamos celebrando los éxitos de nuestras deportistas… porque su éxito es también el éxito de todas las mujeres y el éxito de una sociedad que avanza”.