Aragonès acaba con la resistencia del Noia para devolver al Barça al liderato

El Barça sufrió de lo lindo para derrotar a un Noia Freixenet (2-1) que cerca estuvo de sacar algo positivo del Palau Blaugrana. Solo un gran disparo de cuchara de Sergi Aragonès pudo acabar con la resistencia de los visitantes, que vendieron cara su derrota hasta el último segundo.

Barça - Noia Parlem Ok Liga FC Barcelona 2 1 CE Noia Freixenet Alineaciones Barça Carles Grau, Ignacio Alabart, Ferran Font, Xavi Barroso, Sergi Aragonés -cinco inicial- Pablo Álvarez, Sergi Llorca. Noia Martí Zapater, Xavi Costa, Pablo Nájera, Antoni Salvadó, David Gelmà -cinco inicial- Xavi Aragonés, Aleix Esteller, Jan Curtiellas, Pau Andreu.

Con este triunfo, el Barça vuelve al liderato de la Parlem OK Liga aprovechando el empate del Deportivo Liceo en la pista del Sant Just (2-2), aunque podría compartir dicho lujo con el Reus Deportiu, si el conjunto del Baix Camp es capaz de ganar el pista del Calafell.

Fue un partido duro desde el inicio, con el Noia tomando la delantera con un gran gol de Xavi Costa finalizando un contraataque a las mil maravillas. Pese a ello, poco duró la alegría en el bando visitante, que en la misma jugada de saque vio como Ferran Font clavó en toda las escuadra un gran disparo desde el lateral.

El empate ya no se movió más hasta los últimos minutos, aunque ocasiones no faltaron para que hubiera sucedido antes. Pablo Álvarez y David Gelmà tuvieron la oportunidad desde el punto de penalti, pero tanto Martí Zapater como Carles Grau se encargaron de evitar que hubiera más goles.

Los dos guardametas fueron los grandes protagonistas del partido hasta que Sergi Aragonès volvió a demostrar su gran momento de forma con un golazo que decantó el partido. Lo intentó el Noia poniendo el quinto hombre en los últimos segundos, pero nuevamente Carles Grau se encargó de evitar cualquier intención del Noia de volver a igualar el partido.

Próxima parada, Sant Hipolit de Voltregà el próximo sábado (20:00h).