Arabia Saudí aplaza 'sine die' su proyecto más inverosímil: unos Juegos de Invierno

De entre los numerosos y carísimos proyectos vinculados al deporte que Arabia Saudí ha puesto en marcha en los últimos tiempo, uno destacaba por encima del resto por lo inverosímil que resultaba. Un país cuya superficie es desértica en un 95% y con unas temperaturas invernales propias del verano español, se comprometió a celebrar los Juegos Asiáticos de Invierno de 2029. Ahora dicen que, de momento, no lo harán.

El escenario elegido era Neom, la megaciudad lineal y futurista que Arabia Saudí pretende levantar de la nada junto a la frontera con Jordania y la península del Sinaí. Allí, en la zona más montañosa de la ciudad, se proyectó la construcción de Trojena, un lujoso 'resort' de esquí para atraer turismo, dentro de la estrategia Saudi Vision 2030 con el que la dictadura pretende diversificar su economía y minimizar su dependencia del petróleo.

Objetivo: Juegos Olímpicos

El indisimulado objetivo final de Arabia Saudí es, un día, llevar allí unos Juegos Olímpicos de Invierno, en un contexto en el que el calentamiento global está dificultado de manera severa la rotación de sedes para el gran evento cuatrienal de los deportes de nieve y hielo. Pero antes, claro, debía construir el recinto y demostrar su capacidad para albergar una cita de ese calibre.

El paso intermedio elegido fue presentar candidatura para los Juegos Asiáticos de Invierno, una versión regional de los JJOO que se celebró por primera vez en 1986 y que viene teniendo una periodicidad variable, debido a las dificultades del continente para acoger una cita así. Hasta ahora, solo China, Japón, Corea del Sur y Kazajistán han sido sede de alguna edición.

Nada tenía que perder el Consejo Olímpico de Asia, el organizador del evento, así que decidió adjudicarle a Arabia Saudí la edición de 2029. El reto era desarrollar a tiempo un proyecto tan faraónico como Trojena, que implicaba, entre otras muchas cosas, la construcción de una megatubería desde el Mar Rojo hasta las montañas para la generación de nieve artificial. Un reto fallido.

"Campeonatos invernales"

"La Comisión Olímpica y Paralímpica Saudí y el Consejo Olímpico de Asia anunciaron su acuerdo para aplazar la fecha de celebración de los Juegos Asiáticos de Invierno 2029, hasta una fecha que se determinará más adelante", han anunciado las autoridades saudíes, sin entrar en los detalles de dicho aplazamiento 'sine die'.

Promete Arabia Saudí que el fallido proyecto "se sustituirá por la organización en el reino de Arabia Saudí de una serie de campeonatos invernales individuales", de los que no aporta información y apela a la necesidad de ganar tiempo para que se incremente la práctica de deportes de invierno en un país que, como es obvio por su clima, carece de tradición en ellos.

Lo que en realidad subyace en la decisión es la dificultad que está encontrando Arabia Saudí para desarrollar Neom y en particular The Line, la futurista ciudad línea proyectada para ser construida en una longitud de 170 kilómetros. Aunque el dinero parece infinito en el país, no lo es. Las previsiones de 500.000 millones de dólares de inversión han resultado finalmente escasas. Por eso, entre otras cosas, los Juegos Asiáticos de Invierno en suelo saudí tendrán que esperar.