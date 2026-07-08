Apúntate al duatlón de GRAVITEO, la original forma de descubrir el Circuit de Barcelona-Catalunya

El duatlón tendrá su espacio dentro de GRAVITEO Urban Sports Festival con el I Duatlón Open GRAVITEO Festival, una prueba popular diseñada para descubrir cada rincón y curva del Circuit desde una perspectiva poco habitual. La salida será el sábado 18 de julio a las 19:30, y formará parte de este festival pionero que del 17 al 19 de julio convertirá el Circuit de Barcelona-Catalunya en un gran punto de encuentro de deporte urbano, competiciones oficiales, música, gastronomía, actividades abiertas al público y pruebas participativas. La entrada al festival será gratuita mediante inscripción previa, con un formato pensado tanto para aficionados como para familias y los propios deportistas profesionales.

Esa mezcla entre deporte popular y escenario legendario es una de las ideas que mejor define GRAVITEO. El festival no se plantea únicamente como una agenda de competiciones para mirar desde fuera, sino como una experiencia que permite formar parte del movimiento. A las grandes citas de escalada, skateboarding, roller freestyle, scooter o marcha nórdica se suman pruebas populares como el patinaje en línea y este mencionado duatlón, que abre la puerta a deportistas que quizá no compiten de forma habitual, pero sí quieren vivir una jornada diferente en un entorno único.

Una prueba de duatlón única

El duatlón es una disciplina que combina ciclismo y carrera a pie. En su formato más habitual, se estructura con carrera, bicicleta y una segunda carrera, manteniendo el cronómetro en marcha durante las transiciones, debiendo gestionar el cambio de una modalidad a otra, entrar en boxes con orden, no perder tiempo y adaptar el cuerpo al esfuerzo inmediatamente posterior. Esto también se entrena.

Circuit de Barcelona-Catalunya El Circuit de Barcelona-Catalunya acogerá GRAVITEO Urban Sports Festival, un evento organizado por Prensa Ibérica y Fira Circuit, con el apoyo de Esportcat - Generalitat de Catalunya, Fundación Deporte Joven, Consejo Superior de Deportes, la Real Federación Española de Patinaje y la Federación Española de deportes de Montaña y Escalada, y el patrocinio de CUPRA, ColaCao, Azulmarino New travel y hohes C. El festival reunirá competiciones internacionales y nacionales de deportes urbanos, música y actividades deportivas abiertas al público. ¡Inscríbete!

El segmento ciclista incluirá una vuelta completa de calentamiento detrás del Safety Car y cuatro vueltas al trazado.. Después llegará el tramo a pie: 5 kilómetros por los viales de servicio del Circuit. La singularidad del recinto, con una espíritu cargado de momentos épicos en la historia del motor, hacen de esta prueba algo único e ilusionante para el amante del deporte en general.

Y es que participar en el I Duatlón Open GRAVITEO Festival significa entrar en un escenario normalmente reservado al motor y convertirlo en terreno propio. Donde otros días pasan monoplazas de Fórmula 1 o las dos ruedas de MotoGP, el sábado 18 de julio la velocidad se medirá en bicicletas de carretera y carreras por sus viales internos.

Cómo apuntarse y quién puede participar

La prueba está abierta a participantes a partir de 16 años. Los menores podrán competir siempre que cuenten con la autorización correspondiente de un tutor y con la cobertura contemplada por el seguro de la prueba. La modalidad será individual y las plazas están limitadas a 200 participantes, por lo que la inscripción se convierte también en una forma de asegurarse una experiencia muy concreta dentro del festival.

Las inscripciones pueden realizarse a través de la web oficial de GRAVITEO, dentro de la sección de competiciones populares, y también figuran en el sistema de inscripción de la Federació Catalana de Triatló. El programa del sábado 18 de julio comenzará con la entrega de dorsales a las 18:00. La apertura de boxes será a las 18:30, el cierre está previsto a las 19:20 y la salida de la prueba llegará a las 19:30. La finalización está prevista alrededor de las 21:30.

Normas en boxes, casco y bicicleta de carretera

Como en cualquier prueba de duatlón, la transición será una parte decisiva y antes de la salida cada participante deberá dejar en su ubicación de boxes, identificada con su número de dorsal, todo lo necesario para el cambio de disciplina. Al finalizar el tramo ciclista, los deportistas accederán a la zona de boxes, dejarán la bicicleta, podrán cambiarse las zapatillas de ciclismo por las de carrera y deberán dejar obligatoriamente el casco antes de salir a correr.

Noticias relacionadas

Durante la transición, solo se podrá circular a pie. Los participantes tendrán que bajarse de la bicicleta en el punto indicado por la organización y avanzar hasta su posición llevando la bici de la mano. En el segmento ciclista solo estarán permitidas bicicletas de carretera sin acoples ni elementos que sobresalgan del manillar y el uso del casco será obligatorio durante todo el recorrido en bicicleta.