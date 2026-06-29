La aplaudida reflexión de Chris Bumstead: "Ahora estoy en la etapa de reaprender a moverme como un ser humano. Se siente bien, mental y físicamente, volver a hacer algo que me incomoda"

Chris Bumstead (más conocido como "CBUM") disfruta de una merecida retirada del mundo del culturismo a sus 31 años. El seis veces campeón del Mr. Olympia en la categoría Classic Physique dejó de competir en 2024, dando paso a una nueva vida vinculado al fitness y al deporte de los hierros pero sin los excesos del mundo competitivo.

Tras casi dos décadas dedicadas al culturismo de competición, con todos los riesgos a nivel de salud que eso conlleva (uso de química, entrenamientos extremos y dieta estricta), el exculturista canadiense ejerce ahora como "atleta híbrido" en sus publicaciones en redes sociales: combina el entrenamiento de fuerza con ejercicios cardiovasculares para llevar una vida más saludable como padre de familia.

Sobre este cambio en su rutina, Bumstead compartió una interesante reflexión en su cuenta de Instagram que tuvo un gran recibimiento entre el público, pues no es habitual ver a un exculturista dar un cambio tan radical en su vida deportiva: "Durante 15 años me he entrenado de una manera que me permite saber exactamente lo que hago. Los movimientos siempre están controlados y aprendes a hacer que todo parezca fluido, incluso cuando es difícil. Ahora, hasta lo "fácil" se siente incómodo. Sigo amando el culturismo. Siempre lo amaré. Me formó, física y mentalmente. Y siempre será parte de mi entrenamiento.

Pero entrenar/moverse solo en esos planos de movimiento rectos y controlados tiene un precio. Te haces fuerte, pero también te pones rígido. Perdí todo rastro de ritmo y fluidez sin siquiera darme cuenta. Así que ahora estoy en la etapa de reaprender a moverme como un ser humano. A este proceso de entrenamiento lo llamo "aprender a caminar". Aún queda mucho camino por recorrer, pero se siente bien, mental y físicamente, volver a hacer algo que me incomoda".

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Mike Sommerfeld, junto a Chris Bumstead en el Mr Olympia / @muscles_iron

A día de hoy, y tal y como cuenta él mismo, Chris está todavía inmerso en este proceso de transformación física y espiritual para alejarse del culturismo y acercarse a disciplinas de resistencia (más habituales entre el público "natural"). Sin embargo, sigue manteniendo el físico estético y harmonioso que le llevó a lo más alto del Mr. Olympia y mantiene una comunidad de aficionados fiel: tiene más de 25 millones de seguidores en Instagram (@cbum) y sus publicaciones superan siempre los 1.000 comentarios.