¡Anuncian un posible combate entre Conor McGregor y Petr Yan!

El Duty Free Tennis Stadium de Dubai está acogiendo un excitante Mundial Masculino de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) en el que los españoles Gazi Jalidov y Enmanuel Reyes Pla ya tienen asegurado el bronce y lucharán en la noche de este jueves por acceder a las finales del sábado.

Con Rusia como gran protagonista con sus 13 boxeadores en semifinales y cinco de ellos de cinco posible en la final, en el transcurso de la primera sesión del jueves ha comparecido ante la prensa el mediático presidente de la IBA, el ruso Umar Kremlev.

El mandatario de la asociación que repartirá 8,32 millones de dólares en premios con unos 300.000 para cada campeón realizó varios anuncios importantes, como que a partir de ahora las peleas de la IBA se harán "con guantes de profesionales" y que el KO "se equiparará al profesionalismo" en aras del espectáculo.

"Es un triunfo para nosotros que Federaciones como la española hayan venido con un equipo completo (pese a haberse unido a World Boxing). Aquí son bienvenidos todos y tenemos muchos más países que en los Juegos Olímpicos. Nos congratula que aquí pueda pelear todo el que lo desee", explicó el ruso.

Sin embargo, el anuncio más importante es que por fin podría cumplirse un viejo sueño personal al anunciar que se está trabajando en una pelea entre Conor McGregor y Petr Yan, a quienes ya subió a un ring en 2023 en Dubai y bromeó con ellos sobre este duelo que no se dio entonces y que por fin será una realidad.

El ruso Petr Yan (32 años) está en la cresta de la ola tras proclamarse el pasado 6 de diciembre campeón mundial del peso gallo de la UFC en Las Vegas al derrotar por decisión unánime al georgiano - estadounidense Merab Dvalishvili. Antes había perdido por ese cinturón en 2022 contra el estadounidense Aljamain Sterling.

Por su parte, McGregor es una de las figuras más mediáticas y sin duda la más polémica de una especialidad que creció exponencialmente con el interés que causaban sus peleas y todo lo que las rodeaban. A sus 37 años, el irlandés sigue siendo el único capaz de detentar en su día dos títulos a la vez (pluma y ligero).

"Hagamos el mejor evento de la historia. ¡Vamos! La IBA está dispuesta a organizarlo y tan solo nos falta tu confirmación, Petr Yan", exclamó Kremlev a sus más de cuatro millones de seguidores en Instagram. Todo apunta que se enfrentarán en 2026, cuando McGregor tiene previsto regresar al octógono.