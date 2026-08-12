Anunciado el proceso de clasificación para formar parte del equipo europeo en la Ryder Cup 2027

Ryder Cup Europe ha anunciado que el proceso de clasificación para el equipo europeo de la Ryder Cup de 2027 comenzará este mes de agosto en el torneo Husqvarna British Masters Hosted by Sir Nick Faldo, que se disputará en The Belfry del 27 al 30 de agosto.

Los golfistas elegibles del DP World Tour podrán sumar puntos para la Ryder Cup a lo largo de un proceso de clasificación de un año de duración que finalizará el domingo 22 de agosto de 2027, incluyendo los torneos del DP World Tour y del PGA TOUR que se celebren esa semana. Dichos torneos se confirmarán cuando ambos circuitos anuncien próximamente sus respectivos calendarios para 2027.

Los seis mejores jugadores de la clasificación de puntos de la Ryder Cup al finalizar el proceso obtendrán la clasificación automática para el equipo europeo. Posteriormente, el capitán Luke Donald completará su equipo de 12 integrantes seleccionando a otros seis jugadores mediante las llamadas "elecciones del capitán" (Captain’s Picks) durante la semana que comienza el lunes 30 de agosto de 2027.

Luke Donald, el capitán europeo, buscarña su tercera Ryder consecutiva como capitán / AFP

"Quiero ver competir a todos"

Luke Donald ha declarado que "el inicio de la clasificación es siempre un hito destacado en el camino hacia la Ryder Cup, por lo que me complace confirmar los detalles de nuestro proceso para el equipo europeo de 2027. Contamos con muchos jugadores europeos de gran talento en este momento, algunos con experiencia en la Ryder Cup y otros que intentarán clasificarse por primera vez. Por ello, tengo muchas ganas de verlos competir por una plaza en el equipo europeo durante los próximos 12 meses”.

El capitán del equipo europeo considera que "la Ryder Cup del año que viene en Adare Manor promete ser muy especial por múltiples razones. Se celebrará el centenario de la Ryder Cup y contaremos con el apoyo del público irlandés, que es de los mejores del mundo. Estos factores no harán sino aumentar la motivación de nuestros jugadores europeos por asegurarse un puesto en el equipo".

Europa buscará ganar su tercera Ryder Cup consecutiva cuando se enfrente a Estados Unidos en Adare Manor (Limerick, Irlanda) del 13 al 19 de septiembre de 2027, tras sus victorias en Marco Simone en 2023 y en Bethpage Black en 2025.