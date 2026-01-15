Antonio Arimany: "Queremos que el triatlón sea como el tenis o el golf a nivel comercial"

Antonio Fernández Arimany (59 años) es el único español que comanda una federación internacional de un deporte olímpico. El madrileño fue elegido el 21 de octubre de 2024 nuevo presidente de World Triathlon después de tres lustros trabajando en puestos importantes. Relevó a la también española Marisol Casado, quien había ocupado el cargo durante 16 años.

El mandatario expuso sus líneas maestras y destacó los importantes cambios que ha puesto en marcha prácticamente desde el día siguiente a su toma de posesión. Con el objetivo de enfatizarlos, se apresuró a realizar una auditoría externa que corrió a cargo de Deloitte y sigue persiguiendo objetivos ambiciosos, como acercarse a los organizadores privados o aumentar las tres pruebas olímpicas que posee ahora el triatlón.

Arimany visitó la redacción de SPORT y departió con Iulene Servent (subdirectora de SPORT) y Àlex Bescos (director de marketing de SPORT) antes de conceder una entrevista en la que se mostró moderadamente optimista y no eludió ningún tema. Por cierto, que también es vicepresidente del Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS).

¿Cómo valora su primer año al frente de World Triathlon?

Ha sido un año muy intenso, con muchísimas acciones y en el que hemos tenido que empezar a hacer cosas nuevas para adaptarnos a la nueva realidad del triatlón. Tan intenso, que incluso se me ha pasado muy rápido.

Tomó el relevo a otra española, Marisol Casado...

No es fácil suceder a una española en una federación internacional y menos a Marisol, que llevaba 16 años. El gran hándicap que tienes cuando eres continuista, por así decirlo, es que te acusan de que contigo nada va a cambiar. Por eso, siempre insistí en que mi objetivo sería cambiar muchas cosas si accedía a la presidencia.

Antonio Arimany, presidente de World Triathlon / EFE

Usted ya llevaba 15 años en World Triathlon...

Sí, yo me incorporé en 2009 y fui secretario general los últimos seis años, por lo que conocía perfectamente la situación. Eso te ayuda al principio, pero la clave es estar capacitado y dispuesto para introducir esos cambios.

¿Por qué quiso hacer una auditoría nada más llegar?

Yo tenía una idea sobre cómo estábamos, pero era muy importante que alguien completamente externo elaborase un informe profesional. Se realizó un concurso, lo ganó Deloitte y nos hizo una auditoría desde el punto de vista comercial en la que analizó cómo estaba la federación y todo el mundo triatlón. Ese trabajo ha sido vital para reforzar la idea de los cambios que queríamos introducir.

¿Cómo se relaciona con la 'competencia'?

El triatlón está muy fragmentado con muchos operadores privados, porque es algo nuevo y es que estos operadores están llegando a todo el deporte y las federaciones internacionales nos tenemos que adaptar. Queremos ser socios de esta realidad y no espectadores de cómo el deporte crece al margen de nuestra federación. Hemos llegado y estamos llegando a acuerdos con ellos para que ganemos todos. Sobre todo, tenemos que conseguir comercializarlo mejor, tener más exposición, más presencia en medios y más patrocinadores, porque esto beneficiará a nuestros deportistas. Estamos aquí para trabajar por los deportistas y por todo el que practica triatlón.

Se trata de generar más recursos, ¿no?

¡Claro! Siempre en beneficio de nuestros deportistas y estamos trabajando para ello.

¿Cómo valora la alianza con PTO o los encuentros con Ironman?

Cuando contactabas con los grandes patrocinadores e inversores del mundo del deporte, les preguntabas... '¿por qué no se puede invertir en triatlón?' Y te respondían, 'sí, el triatlón es muy atractivo, pero está tan fragmentado que ... ¿dónde invierto?' Por eso tomamos la iniciativa de concentrar el producto del triatlón desde un punto de vista comercial y para eso hemos contacto con todos y hemos llegado a un acuerdo con PTO para comercializar conjuntamente sus eventos y los nuestros, cada uno asumiendo la parte en la que tenemos más fortaleza.

José Hidalgo, Antonio Arimany y Marisol Casado / INSTAGRAM

No es un trabajo fácil...

¿Sabes? Llegar a acuerdos es cuestión de voluntad. Y sí, me he reunido con Ironman, porque tiene un papel muy importante en el triatlón. Podemos trabajar conjuntamente y buscar sinergias. Para seguir creciendo lo tenemos que hacer de otra manera, sobre todo comercialmente. PTO tiene T100...

Perdone. Expliquemos qué es T50 y el T100, por favor.

T100 es una marca creada por PTO, el triatlón de media-larga distancia, 100 kilómetros. En un año han implantado una marca con una estrategia de marketing muy buena y recursos suficientes. Ellos organizan nueve o diez competiciones de máximo nivel, pero son pocas y nosotros tenemos el mismo problema con 10 eventos. Si nos unimos, serán 20 y si añadimos los de corta distancia, ya contaríamos con 30 fines de semana al año para estar en los medios y así llega el World Triathlon Tour. Podemos compararlo con las motos, donde tres categorías conviven en cada Gran Premio. Queremos tener diferentes distancias y comercializarlo conjuntamente. Para eso necesitamos crear una unidad de marca.

Ustedes tienen la distancia olímpica...

Sí, y se llamará T50 (unos 50 km, 1,5 de natación, 40 de bici y 10 de carrera). Es otra novedad, porque el nombre de World Triathlon Championship Series no tenía una comercialización fácil. Si nos llamamos T50, es posible comercializarlo con T100 o con T10, que serán las otras marcas que se desarrollen. Esa unidad atraerá a los grandes patrocinadores. Si no, somos muy pequeños. Estoy seguro de que podemos convertir el triatlón en un deporte al nivel de lo que son hoy el tenis o el golf. Es nuestra ambición y podemos conseguirlo. Nosotros somos los organizadores de la distancia olímpica y de la clasificación. Tenemos tres pruebas, pero queremos seguir creciendo y ya hemos comunicado al COI que queremos más pruebas de triatlón en los Juegos y estamos trabajando con T100 para que se incorpore al programa olímpico, pero antes hay que conseguir que sea comercialmente atractivo.

¿Cómo ve la salud del triatlón español tras la era de las grandes figuras?

España es una referencia y yo presido World Triathlon gracias a lo que es la Federación Española con José Hidalgo y a lo que son los deportistas españoles. Anna Godoy es una referente que compite al máximo nivel por los primeros puestos y David Cantero es una gran promesa. Hemos tenido grandes campeones como Javier Gómez Noya, Mario Mola o Iván Raña, pero los seguimos produciendo a un nivel muy alto y numeroso. España siempre está ahí. Claro que hay un cambio y ahora hay una nueva generación que se está estabilizando. La temporada de David Cantero, de Anna Godoy o Miriam Casillas en 2025 ha sido muy buena.

David Cantero ya es una realidad del triatlón / WORLD TRIATHLON

Creo que nadie habrá dirigido tantas candidaturas olímpicas como usted. ¿Cómo ve el futuro?

Madrid lo tiene todo para ser sede de unos Juegos Olímpicos, pero para eso hay que ir a tope, hay que apostar realmente por ello, tener una identidad y, sobre todo, unidad total en torno a ese proyecto. Y yo creo que en España nos falla esa unidad. Por desgracia, no hace falta que nos rechacen. Somos nosotros los que nos autoexcluimos en el proceso por falta de unidad. El día que tengamos unidad en torno a cualquiera de las candidaturas, España es un país ganador y ganaremos. Madrid lo cumple todo al igual que otras candidaturas, como la de Barcelona - Pirineos para los Juegos de Invierno.

También es vicepresidente del Tribunal de Arbitrajeel ...

Sí, gracias a mi formación jurídica. Es un puesto en el que represento a todas las federaciones internacionales olímpicas. Mi labor es trabajar para resolver las inquietudes que tienen las federaciones internacionales en el mundo jurídico y en la resolución de conflictos, como grandes clientes que somos del TAS. Eso también requiere tiempo y dedicación, pero cuando tienes pasión por algo el tiempo se saca de cualquier lado.

Por último, explique qué es Hyrox.

Es una empresa que ha desarrollado una nueva modalidad deportiva que reconocimos en el último Congreso, porque estamos en negociaciones para integrarlos en el mundo del deporte. Es un operador privado al margen de cualquier organización o estructura deportiva y no está vinculado a nadie, ni a los comités olímpicos nacionales, ni a los ministerios del deporte. Está creciendo exponencialmente, tienen un éxito increíble y, como los triatletas son los que están obteniendo los mejores resultados y es una disciplina multideporte, encajaba en nuestros valores. Tiene muchos practicantes, sobre todo jóvenes. El 75% son menores de 40 años.

¿En qué consiste?

Hay ocho estaciones y entre cada una se corre un kilómetro. En esas ocho estaciones tienes que cumplir un número de ejercicios y gana el primero que acaba tras completarlas correctamente. Es muy entretenido, sobre todo porque se puede hacer en parejas, con tus amigos, con la familia y en un entorno en el que tus acompañantes están pegados a ti mientras haces el ejercicio y te animan.