Antonio Arimany: "Estamos en un momento muy importante para el Triatlón, comienzan las Series Mundiales y el camino hacia el nuevo Triathlon World Tour"

Samarcanda (Uzbekistán) acogerá el próximo fin de semana, del 24 al 26 de abril, la primera cita de las Series Mundiales de Triatlón. Este evento marca el inicio de una temporada clave para el futuro internacional de este deporte, ya que 2026 actúa como antesala del lanzamiento del ‘Triathlon World Tour’, el nuevo circuito global impulsado por World Triathlon y la Professional Triathletes Organisation (PTO), llamado a redefinir la estructura competitiva del triatlón a nivel mundial.

En este contexto, el presidente de World Triathlon, Antonio Arimany, ha querido subrayar la importancia de esta cita para el Triatlón Mundial: “Es un momento muy importante el arranque de las Series Mundiales. Además, hacerlo en una nueva sede como Samarcanda, en Uzbekistán, y con eventos conjuntos de Triatlón y Paratriatlón refuerza nuestro compromiso con el desarrollo inclusivo del deporte. Para mí es muy relevante que empecemos conjuntamente con ambos eventos”.

“Este 2026 se perfila como un año clave, ya que marca claramente el rumbo hacia lo que será el ‘Triathlon World Tour’. Será una temporada con un calendario más amplio, con unas Series que alcanzarán los 10 eventos, convirtiéndose en las más numerosas de los últimos años. Además, el hecho de finalizar en Pontevedra, España, le añade un valor especial para mí”, añade Arimany, nacido en Madrid.

Cuestionado por la cita de Abu Dabi de las Series Mundiales que tuvo que ser pospuesta por la situación en Oriente Medio, el presidente Arimany ha respondido: “Estamos trabajando para poder celebrar este evento más adelante, cuando la situación en la zona haya mejorado”.

La llegada de Hyrox a World Triathlon

World Triathlon continúa avanzando en la evolución del ecosistema del Triatlón con la incorporación de nuevas disciplinas. En este sentido, la irrupción de Hyrox representa una oportunidad de crecimiento y expansión hacia nuevas audiencias.

“La llegada de Hyrox es una gran oportunidad para el Triatlón. No solo incorporamos una disciplina en pleno crecimiento, sino que también abrimos la puerta a una nueva comunidad que puede sentirse atraída por nuestro deporte”, responde Arimany.

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Por último, el presidente de la Federación Internacional ha querido referirse también al hito que ha alcanzo del Triatlón con el récord histórico de 63 países que participarán en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se disputarán en Dakar del 31 de octubre al 13 de noviembre. “Dakar 2026 será un momento histórico para el triatlón. Ver a 63 países compitiendo en suelo africano por primera vez es prueba del gran trabajo de nuestras federaciones y de la visión del Comité Olímpico Internacional. Para nosotros, estos campeonatos tienen una gran trascendencia para el desarrollo de estos jóvenes deportistas que serán las futuras estrellas de nuestro deporte.”