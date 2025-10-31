Antoni Daimiel y Guille Giménez vuelven a las retransmisiones: "Será el domingo 9 de noviembre a las 21 horas"

Antoni Daimiel y Guille Giménez vuelven a escena. Los comentaristas se vieron afectados por la adquisición de los derechos de emisión de la NBA por parte de DAZN tras un acuerdo multianual. Después de 30 años, Movistar+ perdió las retransmisiones de la competición y también a una de sus duplas más queridas por parte de la audiencia.

No obstante, los comentaristas están de vuelta en Movistar+, antes de lo esperado. En un 'streaming', Guille Giménez anunció que les han presentado un proyecto y que han dicho que sí. Aunque admitió que "no puedo contar nada", desveló que será el 9 de noviembre.

Unas declaraciones que no han pasado desapercibidas para Manu Falcón, youtuber del canal 'Fuera Caretas', quien se puso a investigar sobre qué podría ser. Intentó contactar con la compañía, pero poco pudo hacer. "Es un búnker", reconoció.

"No me han filtrado prácticamente nada, no he podido sacar información, salvo que el regreso de la pareja Antonia Daimiel y Guille Jiménez es el próximo 9 de noviembre a las 21 horas", destapó en 'Fuera Caretas'.

En ese instante, Manu fue directamente a ver la programación de Movistar+, sabiendo que no se trataba de baloncesto, según le comentaron desde la cadena. "¿Qué tiene Movistar+? Fútbol y tenis", señaló. Y el tenis lo descartó de manera inmediata.

El único partido que hay de fútbol a esa hora es el Celta de Vigo contra el FC Barcelona. Sin embargo, las narraciones son para Carlos Martínez, Maldini y Álvaro Benito, algo que le confirmó Movistar+.

Tras picar mucha piedra, el youtuber consiguió saber que estarán presentes, pero que aún no se puede desvelar. "Va a estar guapo", le confirmaron. Además, los anuncios serán "en breve". Sobre si va a ser de manera puntual, Manu no pudo confirmarlo, aunque podría depender del apoyo de la audiencia.

Una de las cosas que más les impacta a algunos miembros de la cadena es que hayan aceptado la propuesta, especialmente por parte de Antoni Daimiel. "Algunos se sorprenden", comentó. Habrá que estar pendientes de los anuncios de Movistar+ durante los próximos días.