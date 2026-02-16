Anthony Kim, la ‘resurrección’ de un campeón 16 años después

El estadounidense Anthony Kim lograba el domingo en Adelaida ‘resucitar’ como campeón después de una larga sequía, de nada menos que 16 años, y 12 'desaparecid'o de los campos de golf, para volver a levantar los brazos de campeón en la segunda prueba de la temporada en el LIV Golf en suelo australiano.

Kim, de 40 años, al grito de ‘let’s fucking go” (¡Vamos, joder!) cerraba la victoria en The Grange Golf Club, con una espectacular vuelta final de 63 golpes (-9), para llevarse el torneo, y dejar atrás a los grandes favoritos como Jon Rahm, que acabó segundo (-20) y su compatriota, Bryson DeChambeau.

Anthony Kim fue embocando un putt de birdie uno tras otro en los hoyos 12, 13, 14 y 15 de manera consecutiva para acabar de escribir la historia del año en el mundo del golf y uno de esos bellos cuentos que el deporte regala cada cierto tiempo.

Kim ha vivido una larga travesía por el desierto con problemas personales, que e llevaron a estar 12 años alejado del golf, pero ha vuelto por la puerta grande / Pedro Salado/LIV Golf / AP

El reencuentro de un campeón

Tras estar nada menos que años sin jugar al golf, del 2012 al 2024, y casi dieciséis desde su última victoria, este californiano de 40 años ha vuelto del más allá para tumbar a Jon Rahm en Australia con un total de -23, sin duda un noticia histórica por el mundo del golfo que parecía haber dado por perdido a un excelente jugador en el LIV Golf.

Para encontrar su última victoria hay que remontarse a nada menos que fue 5.795 días atrás, concretamente en el Shell Houston Open, en el 2010, una semana antes de quedar tercero en el Masters. Eran días de mucho vino -algo que acabó hundiendo su carrera entonces- y rosas.

Kim celebra con su nuevo equipo, los 4Aces, que le ficharon tras la salida de Patrick Reed, para ganar a la primera oportunidad / Pedro Salado/LIV Golf / AP

El jugador que enamoró el golf en el 2008, con dos triunfos en el Wachovia Open y el AT&T National, y que arrasó en la Ryder Cup de Valhalla para situarse sexto en el ranking mundial, ha vuelto de la muerte para volver a ganar un torneo de golf.

"Nunca te rindas"

Anthony Kim, que vivía un sueño lo dijo sin pelos en la lengua y sin tapujos. “Nunca te rindas, joder”. Fue el mensaje que quiso dejar el mundo tras la victoria histórica en el LIV Golf Australia (Adelaide), un triunfo que va mucho más allá de un trofeo. "

Anthony Kim saluda a los aficionados acompañado de su esposa / Pedro Salado/LIV Golf / AP

"Estoy muy desbordado por esta sensación ahora mismo, pero mi plan es seguir mejorando y empezar a ganar algunos trofeos más". Un Anthony Kim, que oficialmente ha vuelto al círculo ganador y lo ha hecho en el LIV Golf que le dio la oportunidad de volver de las tinieblas para volver a sentirse campeón y más vivo que nunca. El golf mundial ha recuperado a una estrella, que vuelve a lucir.