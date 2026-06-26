El año WOW, Movistar Plus estrena el documental sobre el fenómeno de las MMA en España

Movistar Plus estrena en exclusiva El año WOW, un documental que se adentra en la consolidación de WOW FC como la competición de referencia de las artes marciales mixtas en España. La producción estará disponible desde el lunes 29 de junio y repasa una temporada decisiva para un deporte que ha ganado público, presencia mediática y referentes.

La película recorre los nueve grandes eventos organizados por WOW FC durante su año de despegue, con imágenes de las veladas y testimonios de peleadores, promotores y figuras de la industria. Desde Bilbao hasta Madrid, muestra el crecimiento de un fenómeno que ha pasado de los círculos especializados a una cita cada vez más masiva.

Movistar Plus retrata el año en que WOW FC impulsó las MMA en España / Movistar

Uno de los grandes reclamos es la presencia de Ilia Topuria, campeón de UFC y padrino de WOW FC, símbolo del camino abierto por las MMA en España. También participa Cristiano Ronaldo, socio de la competición, que respalda una filosofía basada en esfuerzo y trabajo duro.

El documental pone el foco en quienes han protagonizado los combates más vibrantes y que ya construyen la historia reciente de WOW. También subraya la evolución de un público más diverso y familiar, con más mujeres, niños y nuevos aficionados.

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El año WOW no solo resume una temporada de combates. Retrata el momento en que las artes marciales mixtas dejaron de ser una promesa para afianzarse como uno de los deportes con mayor proyección en España.