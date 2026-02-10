El año del salto olímpico: Pajares y Domínguez se coronan y España sueña con LA 2028

El Club Tennis Sabadell acogió los Campeonatos de España absolutos y la foto final dejó un mensaje nítido: Iker Pajares y Marta Domínguez son hoy las referencias nacionales y, con el deporte ya camino de su estreno olímpico, los nombres que España señala cuando se habla de Los Ángeles 2028.

El torneo, 48ª edición y gran cita del calendario de la Real Federación Española de Squash, reunió a cerca de 60 jugadores y coronó a los cabezas de serie número uno de cada cuadro. Pajares, además, lo hizo en casa, con el empuje de una grada que se nota en los momentos de presión y también en esos intercambios largos que acaban decidiendo campeonatos.

En el cuadro masculino, el catalán, bronce europeo y número 33 del ranking PSA, revalidó corona para alcanzar su sexto título nacional (campeón en 2020, 2021, 2023, 2024, 2025 y 2026). Desde la retirada de Borja Golán en 2022 (récord de 17 campeonatos de España), Pajares ha convertido la continuidad en una declaración: domina el presente y quiere ser el puente hacia un futuro olímpico.

En la final se midió a Iván Pérez, compañero de academia en Barcelona Global Squash, que alcanzaba por primera vez el partido decisivo. El canario salió sin complejos, pero el campeón cerró con autoridad: 3-0 (11-8, 11-5, 11-5). Tras el triunfo, Pajares lo resumió con una idea muy de deportista de élite: "Jugar en casa es un plus", y anunció su próxima parada competitiva en Nueva Zelanda.

Marta Domínguez, tridente

En el cuadro femenino, la protagonista fue Marta Domínguez, semifinalista europea y número 58 del circuito PSA, que sumó su tercer Campeonato de España tras imponerse en la final a la catalana Noa Romero sin ceder un juego: 3-0 (11-6, 11-3, 11-7).

La edición estuvo marcada por la baja por lesión de Cristina Gómez, campeona en 2025 y referencia histórica reciente, y por la confirmación de Domínguez como jugadora más sólida del momento: competitiva, consistente y con margen de crecimiento en el escenario internacional. "Este título me va a dar mucha confianza para los próximos torneos", explicó, antes de poner fecha a su siguiente reto: competir en Estados Unidos dentro del circuito PSA.

El contexto lo cambia todo. Con el squash incluido en el programa de Los Ángeles 2028, el foco ya no es solo el ranking nacional: es la carrera por una plaza olímpica. El formato previsto eleva la exigencia: cuadros de 16 y un jugador por país en categoría masculina y femenina, con sede en un escenario tan icónico como Universal Studios.