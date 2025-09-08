Anna Ferrer: "Portugal no nos pondrá las cosas fáciles"

Anna Ferrer, portera de la selección española, afronta su cuarto Europeo defendiendo la hegemonía de España a escala internacional. Con esta experiencia bajo la portería y un papel clave en la seguridad defensiva, atiende a SPORT para analizar a un equipo que busca volver a reafirmarse en lo más alto en Paredes.

¿Qué sensaciones tienes antes de llegar al Europeo?

Afronto el Europeo con muchas ganas y con mucha ilusión. Al final es mi cuarto Europeo, pero para mí es como si fuera el primero. Tengo muchas ganas y lo hago con mucha ilusión.

¿Cómo llega el vestuario a esta cita continental?

Con muchas ganas también. Al final ha habido muchos cambios en la selección y esto también es un reto, es algo nuevo. Pero la verdad es que estoy muy contenta, con muchas ganas, y lo vamos a hacer de la mejor manera.

¿Qué significó para ti que en 2024 fueras reconocida como la mejor portera del año?

Es una recompensa de todo el año, de todo el esfuerzo, también de todo el equipo, porque al final no se consigue eso sola, sino gracias a todo el equipo y a la buena defensa. Este reconocimiento me produce mucha ilusión de que también reconozcan el valor de la portería, porque muchas veces se valoran mucho los goles, o quién es la máxima goleadora y que valoren a la mejor portera de patines es algo de agradecer.

La selección ha conseguido cosechar grandes resultados y se podría decir que estáis en vuestro mejor momento. ¿Cuál dirías que es la clave de todo este éxito en comparación con las otras selecciones?

Sobre todo el trabajo, mucho trabajo, mucha disciplina, que a lo largo de los años se ha ido construyendo y cada vez es mayor la exigencia que nos exigen los entrenadores, el staff y desde la Federación también. Al final es un reto que cada año tú tienes que superar, porque al final vas ganando, pero es muy difícil ganar. Entonces esa exigencia que te puedes exigir 9.000 días, pues hay que ganarla, pero vamos a disfrutarlo también.

¿Cómo se siente el equipo de jugar en Portugal, siendo esta la selección favorita y después de que ganara la GoldenCat a la selección catalana?

Al final es un reto, porque ellas también han cambiado muchas piezas y es una selección también muy joven, con muchas ganas y es muy fuerte, una selección muy dura. Creo que va a ser un campeonato muy chulo y sé que nos lo va a poner muy difícil. Más jugando en su casa, con su gente, va a costar. Creo que va a ser muy complicado. Pero nosotras estamos muy preparadas y creo que podemos mostrarle frente y, por encima de todo, poder intentar ganar.

¿Qué rival es el que crees que afronta esta cita más preparada y supone un peligro para revalidar el título?

Portugal e Italia. La selección italiana también es un rival muy fuerte. Tienen una muy buena defensa, hacen muy bien el contraataque y la portería que tienen también es muy fuerte. Y también creo que nos lo van a poner muy difícil, tanto ellas como Portugal. Creo que son los dos rivales más fuertes.

Este es el primer torneo oficial en el que se aplica la norma de la tarjeta azul. ¿Cómo habéis preparado esta normativa?

A nivel de practicarlo, practicarlo bien en los entrenamientos, tener claro el funcionamiento y vigilar cuando hacemos los partidos. Creo que va a costar un poco a la hora de aplicarlo, nos va a afectar cuando lleguemos allí porque al final no estamos acostumbradas y, hasta que no lo tengamos en práctica, seguramente a todo el mundo le cueste a la hora de reaccionar. Pero creo que practicando algo así no hay problema.

¿Cuál ha sido el aspecto que más os costaba y más habéis trabajado?

El que más nos costaba era el 4 para 3, la inferioridad o en ese caso, la superioridad. Creo que es muy importante trabajarla porque al final con los temas de normativa es más importante todavía que años anteriores y creo que es lo más complicado también de trabajar.

España tiene un gran palmarés en esta competición, ¿cómo gestionáis esta presión de seguir a la altura?

Es simplemente disfrutar, vivir el momento y no pensar en, “ostras, tenemos que ganar, ganar, ganar”. Es mejor quitarnos esa presión de encima, al final nosotras estamos muy preparadas y tenemos que estar tranquilas de que la faena ya está hecha y ahora simplemente ponerla en práctica y disfrutar sobre todo, pasándolo bien.