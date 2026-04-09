Anna Casarramona anuncia su retirada: adiós a una de las mejores jugadoras de la historia del hockey sobre patines 

Anna Casarramona ha anunciado hoy que se retirará al finalizar la presente temporada, poniendo así el broche final a una carrera ejemplar marcada por el éxito, la constancia y el compromiso con el hockey sobre patines. Su despedida supone la marcha de una de las grandes referentes del hockey patines femenino, no solo a nivel nacional sino también internacional.

A lo largo de su trayectoria, Anna Casarramona se ha consolidado como una figura imprescindible dentro y fuera de la pista, sinónimo de hockey patines. Su liderazgo, talento y capacidad competitiva la han convertido en una jugadora determinante en todos los equipos en los que ha militado, acumulando numerosos títulos que avalan una carrera extraordinaria, situándola como una de las mejores jugadoras de este deporte.

Con la selección española, su legado es incuestionable. Casarramona ha sido protagonista de una de las etapas más exitosas del combinado nacional, logrando un total de cuatro Campeonatos del Mundo y siete Campeonatos de Europa. Su aportación ha sido clave en la consolidación de España como una potencia mundial en el hockey patines femenino. A nivel de clubes, Anna Casarramona ha logrado cuatro Copas de Europa, siete OK Ligas y cinco Copas de la Reina Iberdrola.

Más allá de los títulos, su figura ha trascendido por su ejemplo constante de profesionalidad y entrega. Admirada por compañeras, rivales y aficionados, Anna Casarramona deja una huella profunda en el deporte, siendo fuente de inspiración para las nuevas generaciones.

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Desde la Real Federación Española de Patinaje queremos reconocer su extraordinaria trayectoria, destacando no solo sus logros deportivos, sino también su contribución al crecimiento y visibilidad del hockey patines femenino y le deseamos toda la suerte del mundo en sus futuros proyectos.