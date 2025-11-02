Los Ángeles Dodgers repiten título en béisbol y se convierten en un equipo de leyenda en EEUU

Pues sí, señores, sí, Los Ángeles Dodgers, que dirige el veterano Dave Roberts, se han convertido en la nueva dinastía del superprofesionalizado deporte de Estados Unidos al sumar, esta madrugada, en el Rogers Centre, de Toronto, su tercer título mundial de béisbol en solo seis años (2020, 2024 y 2025) al protagonizar el milagro de ganar los dos últimos partidos de la Series Mundiales, el ‘clásico de otoño’, en el ‘diamante’ de los rivales.

Los Dodgers viajaron, el sábado, a Toronto estando 3-2 por debajo en el marcador de las Series Mundiales, y fueron capaces de darle la vuelta al tanteo venciendo 1-3 y, hoy, 4-5 en campo del mejor equipo de las Grandes Ligas, los Blus Jays, de Toronto, en la temporada regular, que trata de conseguir el título 32 años después de su última coronación.

Los Ángeles Dodger celebran, sobre el 'diamante' de los Toronto Bluw Jays, su nuevo título mundial de béisbol / AP

Los Dodgers, según informa Clemson Smith Muñiz, desde Nueva York, se han convertido en el primer equipo que repite título en las Grandes Ligas (2024 y 2025), 25 años después de que lo hicieran los Yankees de Nueva York (1998-1999 y 1999-2000). Y, no solo eso, los Dosgers han acabado hoy con una racha histórica, ya que, hasta su gesta de hoy, en Toronto, ningún otro equipo de los tres grandes deportes de EEUU –béisbol (MLB), fútbol americano (NFL), baloncesto (NBA) y hockey sobre hielo (NHL)—había sido capaz de conquistar dos títulos consecutivos.

La finalísima de las Grandes Ligas de béisbol iba a tener como héroe al lanzador-bateador japonés Shohei Ontani, gran estrella de la temporada regular en EEUU, pero ha sido su compatriota, Yoshinobu Yamamoto, el 'pitcher' que le ha dado el título a los Dodgers de Los Ángeles.

El partido, como toda la Serie Mundial, volvió a ser apasionante y se alargó hasta la 11ª entrada, cuando Will Smith, de los Dodgers, conectó un ‘home rune’ (batazo de cuatro bases), dos entradas después de que su compañero Miguel Rojas lograra el ‘cuadrangular’ del empate empate a cuatro, cuando el equipo de Los Ángeles estaba contra las cuerdas, pues, en este séptimo y definitivo juego, los de Dave Roberts empezaron perdiendo por parciales de 3-0 y 4-2.

Se da la circunstancia que una finalísima que iba a tener como gran protagonista al lanzador-bateador de moda en EEUU y el mundo entero, el japonés Shohei Ohtani, héroe de la temporada con los Dodgers, ha tenido a su compatriota y también ‘pitcher’ Yoshinobu Yamamoto como el gran héroe de esta finalísima, ya que se ha convertido en el primer lanzador de la historia que gana tres partidos de unas Series Mundiales, todos ellos como visitante.

El lanzador japonés de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, ha sido el héroe de las Series Mundiales. / BRYNN ANDERSON / AP

“Yamamoto es el GOAT (Greatest of all time), el más grande, sin duda”, dijo Roberts, técnico campeón al acabr el partido. Yamamoto es el segundo japonés en ser votado el jugador más valioso de la final, después de Hideki Matsui, de los NY Yankees, en el 2009.

Yamamoto fue incansable e implacable, lanzando las últimas 2 ⅔ de entradas sin permitir carreras, tan solo 24 horas tras ser el abridor del partido 6. En resumen, Yamamoto fue el abridor de los partidos 2 y 6 y el cerrador del partido 7. Lanzó un partido completo y un total de 17 ⅔ entradas, permitiendo solamente 10 ‘hits’ (batazos limpios), 2 carreras, eliminando a 15 bateadores en ‘home’ y concediendo únicamente dos bases por bolas. Yamamoto firmó con los Dodgers, en diciembre del 2023, por 12 años y 325 millones de dólares y, hasta esta semana histórica, nunca había lanzado con menos de 4 días de descanso.