Golf
Ángel Hidalgo, campeón del Open de España 2024: “El RCG El Prat es un campo jodido pero justo”
El golfista andaluz de 26 años llega al RCG El Prat con ganas de revertir un año complicado y con ganas de volver a ganar en el club de Terrassa dónde ya lo hizo en 2022
Ángel Hidalgo, ganador del Open de España en 2024, siente que su llegada a España con el DP World Tour y especialmente al RCG El Prat para la disputa del Estrella Damm Catalunya Championship puede ser un momento de inflexión en un año complicado para el malagueño.
"Es un punto extra", decía en sus primer intervención ante los medios. "Al final, venga o no venga mucho público, sabes que el domingo van a venir a animar. Ya sé lo que se siente ganando en Madrid y si gano en Barcelona sería extraordinario”, dijo, al tiempo que recordó ya haber ganado en el RCG El Prat en 2022, en un evento esponsorizado por Larrazábal.
Su victoria en el Open de España 2024 reconoce que fue "un momento único, y quizá me causó un poco de presión en los torneos siguientesl aunque luego, cuando vuelves al tee de 1 en otro torneo, ya solo piensas en jugar lo mejor posible y dejas atrás si has ganado 15 Majors o un solo torneo", explicaba.
Para muchos jóvenes pujantes en el DP World Tour, disputar la Ryder Cup 2031 es el gran sueño. “Estaría encantado. Sería un absoluto sueño, pero soy de esas personas que me encanta el match play, echo a a faltar algún torneo match play en el Tour y jugar la Ryder sería la lech”, reconoce.
Ya tiene claro cómo sería su primera actuación con el equjipo europeo. “Pincharía la bola en el tee del 1 y a pedir ruido, seguro...y luego ya veríamos más adelante”, comentó con andaluz.
“Pablo es especial”
Pablo Larrazábal llega al Prat en un momento de juego bajo, y sus palabras en Turquía dónde se preguntaba si valía la pena seguir, causaron cierta preocupación al andaluz. “
"Pablo es algo especial”, decía. “Cuando vi sus declaraciones casi me pongo a llorar.. Desde que he llegado al Tour es de las personas que me han querido ayudar. Si no gano yo, me gustaría que ganara Pablo”, finalizó.
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