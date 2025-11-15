Ángel Ayora sueña con la victoria en el DP World Tour Championship

Ángel Ayora saldrá con todas las opciones de victoria en el DP World Tour Championship, que se disputa en Dubai, después de una vuelta este sábado de 67 golpes (-5) que le situó en la segunda plaza de la clasificación acompañado de otros cinco jugadores, con un total de -12, y a un solo impacto de los dos lideres, el gran favorito, Rory McIlroy y el danés Rasmus Neergard-Petersen, ambos con -13.

El joven golfista malagueño se encuentra en una posición privilegiada para luchar por una victoria que sería histórica para el golf español y que anteriormente solo la han conseguido Álvaro Quirós, en 2011 y Jon Rahm, en tres ocasiones, en 207, 2029 y 2022).

Una oportunidad para el andaluz además de ganarse una de las 10 tarjetas del PGA Tour que irán a los primeros clasificados sin derechos todavía en el circuito estadounidense. Mucho en juego este domingo para el joven profesional español que se ha metido entre ceja y ceja irse a hacer las Américas.

McIlroy lo tiene todo a favor para ganar en Dubai aunque hay muchos candidatos para llevarse el título / DPWT

Muchos candidatos

Aunque antes tendrá que refrendarlo en la jornada de este domingo en el Jumeirah Golf States, y la tarea no se presenta nada fácil porque por delante tiene al gran favorito, Rory McIlroy, y se encuentra acompañado en la segunda posición con estrellas como Matt Fitzpatrick, Rasmus Hojgaard, Tyrrell Hatton, Tommy Fleetwood o Laurie Canter.

El norirlandés McIlroy tiene a tiro su séptima corona en la ‘Race to Dubai’ después de una jornada este sábado donde firmó 68 golpes (-4),. suficiente para ponerse al frente del torneo. Para amarrar el título de mejor jugador de la temporada en el DP World Tour, Rory se lo asegura con la victoria mientras que sus perseguidores tendrán que ir al límite.

Tommy Fleetwood, uno de los candidatos a llevarse la victoria este domingo en Dubai / DPWT

Con Marco Penge (-4) descartado casi desde el inicio, sólo Tyrrell Hatton (-12) parece con opciones de superar a McIlroy.Para que al vigente ganador del Masters de Augusta se le escape el título, el inglés tiene que ganar el torneo y que el actual líder de la clasificación general termine octavo empatado con dos jugadores más o peor.

Respecto al resto de participación española, Nacho Elvira ocupa el último puesto (+6) mientras Jorge Campillo (-1) perdió posiciones con una ronda de 73 impactos, cayendo al puesto 44 al igual que Eugenio López-Chacarra (-1).