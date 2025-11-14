Golf
Ángel Ayora, entre los mejores en el torneo final del DP World Tour
El golfista malagueño de 20 años está jugando a un gran nivel en el DP World Tour Championship, donde ocupa el puesto undécimo mediado el torneo en Dubai
Ángel Ayora está demostrando el gran nivel de juego en el gran torneo final de la temporada, el DP World Tour Championship, torneo que cierra el año 2025 y en el que participan los mejores de la temporada.
El joven malagueño, después de alcanzar el ecuador del torneo que se juega en el espectacular Jumeirah Golf Sates, en Dubai, ocupa el puesto undécimo, con un total de 137 golpes (-7), a cinco golpes del lider sólido, el danés Nicolai Hojgaard, con -12.
El gran objetivo del joven talento español es acabar la ‘Race to Dubai’ entre los 10 primeros cosa que le otorgaría la tarjeta directa para el PGA Tour, y podría disputar el circuito estadounidense la próxima temporada.
Esfuerzo final para acabar en el PGA Tour
De momento, el malagueño va por buen camino aunque debe realizar un esfuerzo final el fin de semana para asegurarse esos derechos, y después de una sola campaña en el DP World Tour lo que tiene mucho mérito.
En el torneo final en Dubai, el gran favorito y virtualmente ganador de la ‘Race to Dubai’ por séptima vez, el norirlandés Rory McIlroy, ya se ha situado en la segunda posición, con -9, después de entregar este viernes una tarjeta de 69 golpes (-3), aunque empatado con otros cuatro jugadores, entre ellos sus compañeros en la última Ryder, Justin Rose y Shen Lowry.
El danés Hojgaard está jugando a un gran nivel en este millonario torneo que cierra la temporada, después de dos vueltas de 67 y 65 golpes, para lograr una renta de tres impactos sobre sus perseguidores, con McIlroy entre ellos.
Hojgaard quiere repetir victoria
Hojgaard, que ya se impuso en este mismo torneo en 2023, no lo tendrá fácil ya que se prevee un rival duro para desbancarlo en las dos jornadas que restan, aunque con tantos perseguidores de nivel, la emoción se mantendrá hasta el final.
Además de Ayora, los otros tres representantes españoles en Dubai, no han logrado sacar la cabeza en las primeras posiciones. Eugenio López-Chacarra y Jorge Campillo ocupan el puesto 35, con -2 mientras que Nacho Elvira cierra la clasificación, en el puesto 52, con +3 en un torneo donde no hay corte por lo que podrá completar las cuatro jornadas de juego.
