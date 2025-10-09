Ángel Ayora le roba el protagonismo a Jon Rahm en el arranque del Open de España

El Open de España, torneo perteneciente al DP World Tour, arrancó este jueves en el Club de Campo Villa de Madrid, con su gran protagonista, Jon Rahm, lejos de las posiciones de cabeza y con un joven jugador como el malagueño Ángel Ayora, a solo dos golpes de los líderes, en la sexta plaza.

Ambos jugaron en el turno de mañana y acabaron con sensaciones bien distintas. Mientras el vasco, que va en busca de su cuarto Open de España, no se encontró cómodo en toda la matinal, finalizando con un golpe por encima del par (+1), Ayora lo hizo en la dirección completamente contraria (-4).

El jugador andaluz se agarró al campo para sacar una más que notable tarjeta de 67 golpes (-4), para situarse a dos impactos de los primeros líderes, el inglés Bairstow y el francés Coussaud (-6).El jugador malagueño se ha encontrado de sopetón con un papel en principio inesperado pero no por ello fortuito, avalado como está por una racha de buen juego que le llevó a ser el mejor español clasificado la pasada semana en el Alfred Dunhill Links Championship, quinto, donde acumuló su cuarto Top 10 de la temporada en el DP World Tour.

“El inicio ha sido desastroso, fallando al lado que no debía en el 13 y haciendo un bogey ridículo en el 15 con tres putts, pero he sido paciente y esas buenas sensaciones con las que venía a Madrid al final se han notado”, resumía con indisimulada esperanza Ángel Ayora al finalizar su recorrido.

Ayora fue el mejor español en la primera jornada del Open de España / RFEG

Un campo nada amigo

El Club de Campo no lo puso nada fácil a los profesionales, con un rough muy complicado y unos greenes muy duros, que no permitían filigranas con el putt y muchos acabaron sumando más golpes de los esperados, entre ellos, Rahm.

El vasco tendrá que reaccionar si quiere tener opciones el fin de semana / SERGIO PÉREZ / EFE

El de Barrika cometió cuatro bogeys, lo arregló en dos hoyos con eagle y birdie, pero no fue capaz de ponerse al par del campo y acabó la primera jornada lejos de los primeros clasificados, en el puesto 64 junto a jugadores como Pablo Larrazábal o Jorge Campillo. Mejor le fueron las cosas a Alfredo García Heredia (-3), o Josele Ballester, Luis Masaveu y Ángel Hidalgo, defensor del título, todos con -1.

Sergio García, también lejos

Sergio García tampoco tuvo un inicio para tirar cohetes, para acabar la jornada al par del campo, mientras que su compañero en los ‘Fireballs’, David Puig, le fueron mejor las cosas para meterse en el Top 30 junto al canario Rafa Cabrera-Bello (-2).

Solo ha pasado una jornada en este Open de España y todavía no se puede descartar a Rahm, que necesita este viernes un vueltón para situarse arriba y luchar el fin de semana por la cuarta corona que le permitiría superar los tres de Seve Ballesteros, el gran icono del golf español.