¿Qué es aneurisma? La causa de la muerte del culturista Jo Lindner

El influencer alemán, de tan solo 30 años, conmocionó las redes sociales tras su repentina muerta por esta enfermedad cerebrovascular Un aneurisma no tiene por qué mostrar síntomas, y cuando lo hace puede ser fácilmente confundibles con los de otras dolencias comunes como el dolor de cabeza intenso

Jo Lindner era un influencer Fitness con una carrera exitosa en el mundo del deporte y en las redes sociales, donde tenía más 8 millones de seguidores en Instagram. La enfermedad que provocó la muerte del joven culturista se trata de un aneurisma, pero realmente debes conocer muy bien de que se trata porque tiene dolencias similares a la de enfermedades comunes.

Un aneurisman es un ensanchamiento o abombamiento anormal de una arteria debido a la debilidad en la pared de un vaso sanguíneo. Por lo tanto, supone una enfermedad con un alto grado de mortalidad y que casi nunca avisa.

Nicha, novia y también fisicoculturista de Jo, confirmó el fallecimiento del alemán. Mediante sus redes sociales, publicó un escrito donde lamentó que el influencer haya muerto en sus brazos.

"Yo estaba alli con él en la habitacion.. me puso el collar en el cuello que me hizo.... Estábamos acostados abrazados... Esperando el momento de encontrarnos con Noel en el gimnasio a las 16:00...Estaba en mis brazos... Esto está sucediendo demasiado rápido... Hace 3 días decía que le dolía el cuello... Realmente no nos damos cuenta... Hasta que es demasiado tarde", así relató Nicha, como fueron los últimos instantes en la vida del influencer alemán.

Esta enfermedad cerebrovascular es grave cuando ese crecimiento interior del vaso sanguíneo provoca una rotura o hemorragia interna. En este sentido, cabe señalar que no es común que se rompan y desencadenen la mencionada hemorragia. Alguno de los factores que favorecen a la aparición de esta enfermedad son:

Antecedentes familiares de aneurismas cerebrales

Problemas de salud como la poliquistosis renal, la coartación de la aorta y endocarditis

Presión arterial alta, fumar, consumir alcohol, y el uso de cocaína o anfetaminas.

El adormecimiento de alguna parte del cuerpo, normalmente en la zona de la cara, puede ser una de las dolencias de esta enfermedad letal.