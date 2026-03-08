Andrew Jacked, campeón del Arnold Classic 2026: así es el mejor físico del mundo premiado con 750.000 dólares

Andrew Jacked (Chinedu Obiekea Andrew) es el nuevo rey del Arnold Classic. El descomunal culturista nacido en Nigeria (Kaduna, 1985) que reside en Dubái y compite en la IFBB Pro como Men's Open ha salido vencedor en el certamen fundado por la leyenda Arnold Schwarzenegger durante esta semana en Columbus, Ohio.

Compañero de entrenamiento del famoso influencer (y también culturista Larry Wheels), Jacked ha ido consolidándose en la élite tras ganar el Texas Pro en su debut profesional en 2022 y el Arnold Classic UK. La suya fue una de las irrupciones más fuertes de la categoría Open en los últimos años: en el Mr. Olympia 2025 terminó en tercera posición por detrás de Hadi Choopan y del campeón Derek Lunsford, aunque para muchos mereció llevarse el título.

Antes de pisar este Arnold Classic, venía de quedar también tercero en 2025 por detrás de Samson Dauda y Derek Lunsford. Para Andrew, coronarse hoy campeón del Arnold significa dar un golpe encima de la mesa y convertirse en el Open en mejor forma de todo el planeta. Hace mucho que dejó de ser una promesa. El 'gigante' nigeriano de 130 kgs y 189 cm de altura está más fuerte que nunca (y nunca mejor dicho).

EL 'PASTIZAL' QUE GANA TRAS SER CAMPEÓN DEL ARNOLD CLASSIC

Andrew Jacked, más allá de celebrar una victoria que supone un subidón en lo deportivo a varios meses vista del Mr. Olympia, saborea también las mieles del éxito en lo económico. Y es que una de las grandes novedades de la presente edición de este Arnold es la cantidad total del premio para el ganador, que asciende a una cifra histórica: el propio Arnold Schwarzenegger anunció que el ganador de la categoría Open cobrará $750.000 dólares (más que los 600.000 que gana el campeón en el Olympia).

Por si fuera poco, Jacked se llevó también una cantidad extra de 10.000 dólares como mejor posing en la categoría Open. Es, por lo tanto, el premio más grande de la historia del culturismo (760.000 dólares en total).