Andreu Martínez, médico experto en longevidad: "Los beneficios son incluso mayores en gente que no entrena, hay un estudio en jóvenes que estaban estudiando y se suplementaban con creatina"

La creatina vive una segunda juventud. Quien entrenaba en los 2000 recuerda el estigma que rodeaba a un suplemento que hoy está en muchísimas casas de nuestro país. Décadas después, la creatina monohidrato es el suplemento más transversal del fitness moderno (no sólo entre aquellos que se dedican al culturismo) por una razón poco habitual en este sector: acumula una evidencia sólida y contrastada en rendimiento y una de las mejores hojas de seguridad entre los ergogénicos más populares.

En una conversación con SPORT, el Dr. Andreu Martínez lo resume desde la experiencia clínica y el cambio cultural entre los usuarios de los gimnasios: "Con la creatina he visto la evolución, recuerdo en mis inicios en el gimnasio que aquel que tomaba creatina prácticamente estaba tomando un anabolizante", confiesa.

Y lo cierto es que hace no mucho a este suplemento se le incluía en el mismo grupo 'tabú' de sustancias prohibidas relacionadas con el uso de química. En ese sentido, Andreu afirma: "Hay mucho mito alrededor de este suplemento, estaba muy demonizado pero se fueron haciendo estudios que demostraron los beneficios a nivel deportivo en cuianto a recuperación, rendimiento, puede mejorar tu desempeño y ganancia de masa muscular".

"Se ve que los beneficios son incluso mayores en gente que no entrena, hay un estudio muy interesante en jóvenes que estaban estudiando en el que aquellos que se suplementaban con creatina; cuando había falta de sueño el rendimiento cognitivo era mucho mayor. Menor riesgo de enfermedades generativas, mejoras a nivel metabólico, menor riesgo de depresión. Cada vez se está hablando más y a dosis mucho más elevadas de las que se hablaba inicialmente en poblaciones fuera del gimnasio. La creatina es de los pocos suplementos que han demostrado una evidencia real y múltiples beneficios no sólo en cuanto a rendimiento físico, como también en salud y longevidad".

El Dr. Martínez apunta a lo que hoy nadie discute dentro de la nutrición deportiva: mejoras en rendimiento, especialmente en esfuerzos cortos e intensos, y un potencial de impacto en la recuperación muy alto.

En España, el propio informe del Comité Científico de la AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición) recoge de forma explícita el núcleo del consenso: la creatina es eficaz para mejorar el entrenamiento y el rendimiento del ejercicio físico de corta duración y alta intensidad, y recuerda que la UE contempla declaraciones de propiedades saludables ligadas a una ingesta diaria de 3 g en condiciones concretas.