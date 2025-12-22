Andreu Martinez, médico: "Con el uso de esteroides algunas personas tienen alopecia, acné, ginecomastia, daño renal... y a otros se les agranda el corazón y acaban teniendo insuficiencia cardíaca"

En el culturismo se habla mucho de genética para ganar músculo… y poco de la otra genética: la que te pasa factura cuando juegas con tu salud. El uso de esteroides lleva años siendo un problema entre aquellos usuarios de gimnasio que deciden usar química para maximizar sus resultados. Con el objetivo de destapar todos los tabús asociados a este deporte y desmentir mitos asociados a la suplementación y la alimentación, charlamos con el Dr. Andreu Martínez, médico de familia y responsable de Vital Clinic, donde trabaja con un enfoque de salud integral (hormonal, metabolismo, fertilidad, descanso y rendimiento), aunque también en perfiles de medicina deportiva.

Su postura es clara: el médico no está para "diseñar ciclos", sino para vigilar la salud, leer analíticas, detectar líneas rojas y reducir daños hasta donde se pueda, sin vender humo ni prometer inmunidad a efectos secundarios. En una entrevista con SPORT, charlamos de lo que casi nunca se cuenta: cómo llegan los pacientes tras el uso de química, por qué el seguimiento clínico importa y qué hábitos de nuestro día a día suelen estar más rotos de lo que creemos.

Un placer charlar con un experto en la materia de la medicina deportiva. ¿Podrías contarnos a qué te dedicas actualmente?

Soy Andreu Martínez, soy médico de familia, cursé el MIR, hice la especialidad y ahora trabajo en un centro de salud combinándolo con el trabajo privado en mi clínica (Vitalclinic) donde me dedico a medicina integrativa, antiaging, asesoramiento a nivel hormonal en hombres y mujeres, terapia de reemplazo de testosterona, ayudo a la gente a mejorar fertilidad, a recupera el eje si ha habido uso de anabolizantes, pérdida de peso... Asesoramos a todo tipo de pacientes. La asistencia pública me permite estar continuamente formándome y mejorar como médico, aunque donde más disfruto es en el sector privado por poder dar una mejor atención a un cliente más comprometido y que te busca directamente. En la sanidad pública desgraciadamente tenemos entre 5 y 7 minutos por paciente, y en la privada puedo dedicarle mucho más tiempo.

Ningún médico te puede asegurar que no vas a tener un efecto secundario, y si lo hace está mintiendo Dr. Andreu Martínez

Aquel culturista que ha usado química y o bien quiere dejar de usarla o busca un seguimiento para controlar su salud, ¿cómo se le puede tratar de la mejor manera?

El médico en el culturismo no puede prescribir nada que no esté indicado ni está para diseñar o controlar el ciclo. Tú vienes a mi consulta y no te voy a decir cuántos miligramos tomar de esta sustancia, yo me encargo de seguir la salud. Yo asumo que vas a seguir haciéndolo (usar química), voy a ver qué daños vas a generar y en base a ello te protejo. Ver cómo estan sus analíticas, ver si está sobreentrenando, cómo está su alimentación, ver qué parámetros de recuperación y descanso podemos mejorar...No sólo la figura del médico tiene que estar vinculada al uso de anabolizantes, también llevamos a culturistas naturales. Me he formado en los efectos adversos y riesgos potenciales, aunque no me gusta maquillarlo y decir: 'Como estás con el Dr. Andreu no te va a pasar nada'. Mentira. Ningún médico te puede asegurar que no vas a tener un efecto secundario, y si lo hace está mintiendo. En mayor o menor medida, una mujer que toma esteroides va a tener androgenización.

Derek Lunsford, el vigente campeón del Mr. Olympia / dereklunsford_

¿En qué estado te llegan los pacientes que han hecho uso de química?

Me llegan pacientes que acaban de iniciarse en el mundo del culturismo, pacientes que vienen porque han hecho un ciclo por su cuenta y les ha ido mal, pacientes para hacer una recuperación del eje hormonal y para recuperar la funcionalidad de su testículo y la fertilidad, y luego también desgraciadamente vienen algunos después de un infarto, un ictus, insuficiencia cardíaca en edades precoces. En el culturismo se habla mucho de la genética en cuanto al rendimiento deportivo, al entrenamiento o a la dieta, pero la genética también son los efectos adversos que tienes con el uso de sustancias. Por eso algunas personas tienen alopecia, otras tienen acné, otras ginecomastia, hay gente que tiene daño renal... y otros que se les agranda el corazón y acaban teniendo insuficiencia cardíaca. Acabo viendo pacientes de todo tipo, aunque cada vez la gente vive más y quiere vivir mejor.

Rompamos algunos mitos sobre alimentación: hidratos por la noche, el pan engorda... ¿Qué es lo que oyes más?

Está más que demostrado que el pan no engorda, al final es el cómputo calórico total, incluso en muchos pacientes cuando les incluyes pan genera adherencia y la pérdida de peso puede ser mayor. Si haces una retirada muy brusca del hidrato de carbono puedes provocar un rebote, pierde los 5 kilos y luego vuelve a comer con mucha más ansiedad. Si no tienes una buena masa muscular que lo sustente, una gran cantidad de esa pérdida de peso va a ser de musculatura, lo que empeora tu metabolismo. En el momento que vuelvas a comer vas a almacenar grasa con mucha más facilidad, tiene que haber un ejercicio físico y unos hábitos que lo sostengan. Hay que tener una mente a largo plazo, el éxito de controlar la salud y provocar cambios en la persona. De nada me sirve que pierdas 10kgs en un mes si luego lo recuperarás más rápido. El hidrato de carbono está más que demostrado que el descanso es mucho mayor si se consume por la noche, en cuanto a neurotransmisores, serotonina y relajación, las personas descansan mucho mejor. Eso no quiere decir que mi recomendación sea que te comas 1kg de pasta para dormir. No es necesario irse a los extremos, el problema está en el exceso.

¿Es tan o más importante el descanso como la dieta y el entrenamiento?

El problema del descanso lo estoy viendo en un 80 o 90% de los pacientes que nos vienen a consulta. Hay mucho estrés durante el día, el ritmo de vida moderno con los horarios y la exposición a las pantallas es el que es, tomamos cafeína a altas horas de la tarde... y eso afecta a la calidad del sueño. En cuanto a longevidad es un problema muy importante: una sola noche de mal descanso baja hasta la mitad los niveles de testosterona. El descanso es la base de la salud. En las personas que trabajan de noche la supervivencia es mucho menor.

Si al final te pones a mirar beneficios de suplementos, podrías tomar 20, 30, 40... los que quieras. Al final creo que hay que ver el contexto del paciente y sus necesidades. Ver si está cumpliendo lo básico, y si todo eso cuadra con una analítica médica entonces podemos plantear una necesidad acorde a sus necesidades, que pueden cambiar.