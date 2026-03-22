Andreu Martínez, experto en anabolizantes: "Nunca puede primar la estética o el rendimiento por encima de la salud"

Andreu Martínez, médico de familia y especialista en asesoramiento hormonal, pone el foco en la zona gris que hoy alimenta buena parte de la polémica en el mundo de los gimnasios y el culturismo: una cosa es tratar un déficit y otra muy distinta es usar la medicina como coartada para doparse.

En un podcast junto a Jose “Chini” Fernandez, el debate se centra en la controversia alrededor de la prescripción de los médicos de este tipo de sustancias ilegales. Preguntado sobre si un médico puede prescribir anabolizantes, Andreu Martínez es muy claro: "El médico no puede primar la estética o el rendimiento por encima de la salud". En ese sentido, apunta que "siempre hay que ver los márgenes de seguridad y las indicaciones del tratamiento y dar a las dosis que están recomendadas, es decir, si el TRT son 125 o 250 miligramos de testosterona cada 10-15 días, te tienes que limitar a eso, o si el gel son 50 o 100 miligramos al día, tienes que limitarte a eso".

Martínez, médico de familia vía MIR que combina la asistencia pública con la privada en Vitalclinic, explica esa línea roja con una claridad poco habitual en un terreno lleno de eufemismos: el tratamiento de reemplazo con testosterona no puede convertirse en la excusa para empujar al paciente hacia dosis suprafisiológicas. Su planteamiento coincide con el marco regulatorio del medicamento en España: las fichas técnicas de testosterona autorizadas por la AEMPS la reservan para terapia sustitutiva cuando el déficit ha sido confirmado con datos clínicos.

Ese matiz es capital, porque la gran incógnita que sobrevuela el mundo del gimnasio no es si un médico puede prescribir testosterona: sí puede hacerlo cuando existe una indicación médica reconocida. La cuestión es si puede prescribirla para fines estéticos o de mejora del rendimiento. Ahí entra la explicación del doctor: "Otra cosa es que tú como paciente decidas hacer una sobreutilización de un fármaco, yo como médico te voy a intentar proteger en la medida de lo posible.

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Un médico a pesar de que tenga un seguimiento no va a poder evitar al 100% los efectos adversos que tú vayas a generar por una sobredosificación de un fármaco, es decir, el médico puede intentar limitar o hacer un seguimiento y decirte, oye mira, estás en un momento de mucho riesgo o hay que proteger este órgano o hay que proteger el otro, pero el médico no puede ni validar, ni diseñar, ni prescribir una dosis suprafisiológica, eso sería una mala praxis".