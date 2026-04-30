Andrés Villena, jugador de voleibol, se sincera en el +Vòlei: "Pierdo más cosas de las que gano yendo con la selección española"

Andrés Villena (San Roque, 1993) es uno de los jugadores más importantes de voleibol de los últimos años en España. Ganador de tres Copas del Rey, cuatro Superligas y dos Supercopas, atiende a 'SPORT' en una etapa distinta de su carrera, con paradas en Corea y en los Emiratos Árabes Unidos.

Pregunta: En los últimos años, te hemos situado siempre en Corea, pero en 'Volleybox' aparece que has estado en Abu Dhabi.

Respuesta: Un pequeño viajecillo de fin de temporada. He terminado la temporada en Corea y como la liga termina un poco antes, siempre a final de temporada tengo algunas propuestas para jugar los play-offs en otras ligas, en otros países, o para jugar copas o algunas competiciones. Y ya el año pasado tuve propuestas de poder visitar estos países árabes. Y este año físicamente me encontraba, dentro de lo que cabe, muy bien. Entonces decidí hacer ese pequeño viaje a Abu Dhabi con un equipo de allí y jugar en Dubái un par de copas.

P:¿Ha sido una experiencia positiva? Cuéntanos un poco qué has jugado exactamente.

R: He jugado dos copas. Estaban la Copa de Príncipe y la Supercopa. Y justo el equipo me llamó para jugar cinco partidos. Y por desgracia no pudimos conseguir el título de campeón. Pero la experiencia es súper buena. He conocido también otro mundo que no había estado nunca por allí. Entonces estoy contento de haber pasado dos o tres semanas por allí. Y ya de vacaciones, recuperación, pensando en el verano.

¿Hay algo diferente en el voleibol de allí?

Es un voleibol normal. Sí que yo estoy acostumbrado a Corea que solo hay un extranjero por equipo. Entonces allí en esta liga, competición, hay tres extranjeros por equipo en campo. Entonces yo me he encontrado con la situación de que he llegado y éramos seis extranjeros, de los cuales solo tres podían jugar el partido. Entonces era una situación extraña. Porque había también otro puesto, había colocadores, había receptores. Entonces era como que el entrenador tenía que hacer una combinación un poco difícil.

Todo esto ha sido después de tu etapa en Corea, donde eres un jugador muy reconocido. ¿Qué te llevó allí?

He estado dos etapas, dos equipos diferentes. Normalmente es complicado estas largas periodos en el mismo equipo. Yo he tenido la suerte de que les ha gustado. Y siempre en las dos etapas he estado en el primer equipo. Estuve una temporada y media y tuve una lesión en la tibia. Y me tuve que venir a España a operarme. Y luego, a los tres años, cuatro, cuando ya estaba 100% recuperado, tuve la posibilidad de volver a Corea porque querían cambiar a un extranjero. Y ahí he pasado unas tres temporadas, tres temporadas y media.

¿Cómo es ser uno de los jugadores famosos de Corea?

En Corea, si lo haces bien, al final eres un jugador estrella, porque solo hay un extranjero por equipo. Pero también a nivel de presión, a nivel de estar ahí puesto en el foco, que tienes que todos los partidos tener un mínimo rendimiento, tienes que tener la confianza de que aunque haya situaciones en las que no te estén saliendo las cosas, confiar en el trabajo. A mí yo he disfrutado mucho. Todos los años que he estado allí he tenido mucha presión, he tenido mucho estrés. La gente de fuera no puede entender lo que se siente estando allí como jugador extranjero.

Cuando las cosas van bien es todo muy bonito, pero que cuando las cosas se tuercen, los resultados no son tan positivos, se siente estrés porque al final, como solo hay un extranjero por equipo, los clubes no dudan en si te tienen que cambiar, romper contratos, entonces existe esa presión continua. Pero yo al final siempre me ha gustado tener esa presión, esa responsabilidad, y todos los años que he estado allí en Corea, pues lo he disfrutado dentro de la presión que he tenido.

Te habrá hecho crecer en muchos sentidos.

A nivel mental es lo que me ha hecho crecer. Allí jugamos unos 40 partidos por temporada y en el equipo actual que he estado jugando, la primera temporada, a lo mejor de los 40, ganamos 5 partidos. Y el club estaba muy contento porque al final yo salía como mejor puesto de la liga, máximo anotado de la liga, pero a nivel mental es difícil que aún teniendo un rendimiento positivo los resultados son desastrosos. Y a lo mejor de 7 equipos que hay en la liga coreana quedábamos últimos.

Entonces a nivel mental tenía que trabajar otras cosas, tanto la frustración porque los resultados no salían, pero a medida que hemos ido progresando en el club de último la temporada anterior a esta quedamos segundos de liga. Esta temporada hemos quedado terceros, entonces ya los resultados son totalmente distintos y mucho más contentos.

¿Cómo es tu llegada a Corea?

Para entrar en la liga coreana te tienes que escribir a un Draft, como los de baloncesto, y ellos de unos 100 jugadores que se escriben más o menos, eligen a unos 25 o 30 entre los 7 clubes que hay, y de esos 7 clubes, los clubes que no renuevan a los extranjeros tienen la posibilidad de elegir entre esos 25 jugadores. Yo me inscribí por vivir la experiencia un poco, me seleccionaron entre esos 25, tuve que ir a Canadá, estuve en Canadá 3 días, y el último día pues te eligen. Yo fui con la expectativa de vivir la experiencia, no hablaba inglés, iba solo.

En cambio, los otros jugadores estaban ahí con el cuchillo y los dientes ahí, si me podían dar una patada, me daban una patada. Pero bueno, yo creo que eso también me ayudó un poco a estar más relajado. Yo llegué y estaba físicamente, después de haber ganado la liga en Teruel, y físicamente estaba súper bien, entonces me ayudó todo un poco. Y salió bien. Tenía medio apalabrado irme a jugar a Alemania , pero cuando me cogieron me puse muy contento.

¿Cómo llega Andrés Villena a ser Andrés Villena?

Yo pienso que lo principal ha sido estar en la Selección permanente. Estuve cuatro años con Ricardo Maldonado, y al final, desde pequeño, desde los 14-15 años, me incorporé. Estuve cuatro años fuera de mi casa, con un nivel de entrenamiento bastante alto. Entonces, me cambió tanto a nivel técnico, de mejorar, pero sobre todo, a entender los valores del esfuerzo, de cómo me tenía que sacrificar.

Y al final, conseguimos muchos resultados positivos. Estábamos con mucho trabajo, pero que luego se reflejaba todo en los resultados. Y yo creo que salí de permanente con 19 años, y mi cabeza estaba bastante preparada para el mundo del deporte profesional.

¿Tenías claro que para triunfar debías salir de España?

Vamos, yo lo que recomiendo a todos los jugadores jóvenes, con menos experiencia, o jugadores que a lo mejor todavía no son titulares, porque en los clubes en los que están, pues tienen otros jugadores que actualmente son más fuertes. Pienso que el salir extranjero te hace madurar, te hace tener una responsabilidad como jugador, que es diferente a si estás en España.

Entonces para mí, para evolucionar como jugador, pienso que es muy importante salir al extranjero, independientemente del país. No digo que tengas que ir a un país específico o a una liga específica, pero el salir al extranjero y el tener esa responsabilidad de no ser local y que no te cuiden como el jugador local, pues pienso que ayuda mucho a evolucionar.

Corea se pinta como algo mediático, pero ¿qué hay de sacrificio en todo esto? ¿O no piensas en esa parte?

Pienso también en esa parte. Claro que hay muchas cosas positivas, más que negativas, entonces la balanza va a lo positivo y te quedas con esas cosas. Pero sí que es duro, porque al ser el único extranjero y todo el mundo coreano, ellos no hablan inglés, ellos... El club lo que me pone es una persona que está conmigo y me traduce de coreano a inglés o coreano a español, y así es como me comunico con los compañeros, con la empresa, con el fisioterapeuta, con el entrenador... Estoy ocho meses de voleibol, con poca vida social.

Hablando del voleibol español, ¿cuáles son las principales diferencias que ves entre Corea y España?

Uno de los principales problemas es que no se invierte en que se viralice un poco. Para ver un partido de voleibol en España, te tienes que buscar el voleibol y tienes que preguntar a los clubes dónde veo el partido y nunca, por equivocación, vas a encontrar un partido de voleibol en un canal. Entonces, pienso para mí que esa inversión para que el voleibol sea un poco más popular o que se vea más, es una de las principales causas por las que en España no es fuerte.

¿Crees que el talento lo tenemos? ¿Lo estamos formando bien?

Pienso que no se invierte tanto para que el talento que tenemos llegue a verse en los resultados. Yo pienso un poco que ya no es por los jugadores estrellas, sino por las bases o los jugadores más jóvenes.

Al final yo tuve la suerte de tener un entrenador que me enseñó muchas cosas y un entrenador bastante capacitado. Y muchas veces nosotros necesitamos que hayan entrenadores con diferentes experiencias que nos enseñen otros puntos de vista en los que podamos aprender cosas. Si yo tengo un entrenador que no me enseña nada nuevo, al final es imposible que yo evolucione como jugador.

Y lo mismo pienso con categorías más jóvenes que necesitan eso. No digo que los entrenadores que tengan sean malos entrenadores o no estén bien formados, pero el tener diferentes puntos de vista o diferentes entrenadores que han vivido otras experiencias es lo que pueden hacer. A lo mejor un jugador con ese estilo de trabajo no va a evolucionar tanto como con otro estilo de trabajo que puede encajar mejor.

Otro tema es que la selección masculina está desaparecida.

Yo voy a la selección porque me gusta, pero pierdo más cosas que gano yendo a la selección. Voy porque estoy con mis amigos, porque me gusta jugar con la selección, porque pienso que me importa. A mí me importa la selección. No soy un jugador al que le da igual la selección. Yo desde los 18 años, que fue mi primera vez convocado a la selección absoluta, he estado todos los veranos en selección, menos los veranos que me he tenido que operar.

Había veranos que me he tenido que operar y entonces no existieron esos veranos. Pero los demás años, tengo 33 años, he estado asistiendo a la selección. ¿Habré podido ayudar más o ayudar menos? Dependiendo de cómo me encontraba físicamente, porque la gente ve a Andrés Villena en el club y quiere Andrés Villena del club en la selección y no sabe, por ejemplo, que yo he jugado esta temporada 60 partidos. Entonces, físicamente, para que mi cuerpo aguante un poco la siguiente temporada, necesito bajar la revolución un poco de la máquina y es complicado.

Has dicho que pierdes más que ganas. ¿Cómo es este sentimiento?

Por ejemplo, tú estás haciendo este trabajo porque te da algún beneficio. Si no te diera ningún beneficio, no harías este trabajo, harías otro trabajo. Pienso que la gente que viene a selección tiene que venir porque tenga un beneficio. Un beneficio, tanto a nivel de futuro, a nivel... No tiene que ver económicamente, puede ser un beneficio de experiencia, de que vas a tener un entrenador diferente, vas a tener otro punto de vista diferente de trabajo, vas a ganar otra experiencia ahí... Puede ser económico, puede ser de cara a futuro para tener otra visibilidad. Pero pienso que a mí me perjudica de cara a un futuro que me beneficia. Yo he sufrido muchas lesiones y he tenido muchas operaciones y siempre que he tenido este tipo de problemas, he tenido que hacerme cargo yo. Si yo, por ejemplo, ya tengo una carrera deportiva en la que no necesito la visibilidad de la selección para conseguir un contrato de trabajo, el ir a la selección y poner en riesgo el lesionarme sabiendo que luego me voy a tener que hacer cargo yo de esta lesión, me perjudica más que me beneficia. Entonces, yo he sido capitán de selección, siempre he intentado decir a todos los jugadores que vengan a selección si les beneficia, porque sinceramente entiendo muchos puntos de vista y muchas situaciones de jugadores que necesitan a nivel económico hay viejos jugadores que necesitan ponerse a trabajar en verano.

Tengo compañeros que me dicen que no debería venir a la selección, pero aun así voy porque le veo cosas bonitas a situaciones que igual no lo son tanto, y porque aporto fuera del campo cosas que la selección necesita, aunque haya gente que no lo valore. Hay veces que la gente solo valora el rendimiento deportivo y no valora cómo hago que el grupo esté más contento y el entrenamiento fluya un poco mejor.

¿Qué tenemos que cambiar entonces?

Yo pienso que lo principalmente es que para que cambien los resultados tienen que ir los mejores jugadores. Obviamente tienen que ir los mejores jugadores, pero que para que los mejores jugadores participen en la selección no se les puede tratar a todo el mundo igual.

Entiendo que es muy difícil que todo el mundo esté contento, pero pienso que se deberían hacer ajustes individuales en algunas situaciones. Hay jugadores que necesitan un poco más de descanso y el no jugar un periodo no significa que este jugador no quiera venir a la selección y muchas veces es ese poco ajuste individual de los jugadores o ese poco trato que tiene la Federación con los jugadores la que hace que las decisiones sean blancas o negras. Entonces para mi sería un poco más que la Federación fuera un poco más cercana con los jugadores que se pudiera adaptar dentro de las casuísticas de cada uno.

Por supuesto que hace falta trabajar. Pienso que a nivel físico tenemos que estar al 100% porque por ejemplo en mi caso vengo de jugar 60 partidos. Si no hago un trabajo físico para llegar a la selección es imposible que esté al 100%. Entonces, aunque parezca que no, todo esto es invertir en que los jugadores estén mejor físicamente para que luego el rendimiento sea mejor.

¿Y el futuro? ¿Qué vas a hacer este verano?

Estoy haciendo terapia, estoy intentando quitarme molestias de la temporada, pero como te decía al final me gusta estar en la selección y este verano en principio quiero participar, quiero ayudar en el grupo. Entonces ahora mismo estoy descansando recuperándome de la temporada para poder estar lo mejor posible en la selección y afrontar el verano. Creo que muchos jugadores están también un poco motivados para venir entonces a priori ahora mismo el futuro es estar en la selección y de cara a la temporada que viene todavía no sé.

Eres un referente por los resultados, por tu trayectoria, por tus títulos. ¿Qué le dirías a un jugador joven para que llegue a esa selección?

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Lo primero que podría decir un poco es eso, si tiene la posibilidad de poder formarse en una permanente, que cogiesen esa oportunidad porque no a todo el mundo la tiene. Yo llegué a la permanente siendo de Cádiz, yendo a la selección gaditana de voleibol, yendo al campeonato de Andalucía, yendo a la selección de Andalucía... al final pienso que por ahí son pequeños objetivos que se pueden poner jugadores más jóvenes que te pueden hacer tener esa visibilidad y que luego puedan entrar en esta permanente, que es donde yo pienso que se acerca más a lo profesional y es donde puedes llegar a formarte mejor como jugador.