Andrea Fuentes muestra su "locura artística", liderazgo y superación en un documental

La exnadadora olímpica y seleccionadora española de natación artística, Andrea Fuentes, ha participado este lunes en la presentación del documental 'Informe + | Andrea Fuentes, locura artística', que repasa su trayectoria vital y deportiva, en un evento celebrado en el Movistar Centre ubicado en la céntrica Plaça Catalunya.

"Me han llamado loca muchas veces, y yo doy las gracias. Qué mejor cumplido que no ser mediocre, que me guste la emoción de sorprender, de hacer cosas que no estaban previstas", con esta declaración de intenciones de la propia Fuentes arranca un trabajo periodístico que profundiza en la filosofía y el liderazgo de la catalana (Valls, 1983).

Icono de la natación artística española, con tres platas y dos bronces olímpicos entre otros logros, su trayectoria deportiva estuvo marcada desde los inicios por la influencia de la exseleccionadora española y actual seleccionadora china, Anna Tarrés, a quien Fuentes reconoce haberle "sacado del pozo", guiado y dado "una estructura" tras "una infancia difícil".

"Andrea fue una alumna excelente que se entregó en cuerpo y alma al guión. Tenía una capacidad de sacrificio increíble. Tenía un objetivo y puso toda la carne en el asador para conseguirlo", le corresponde Tarrés.

Tras colgar el bañador, Fuentes se dedicó a viajar con su marido y ayudante, el exgimnasta Víctor Cano, sin saber cuál sería su siguiente paso a nivel profesional. Cuenta que un retiro espiritual de diez días en Birmania fue la experiencia que más le marcó.

Más allá de los éxitos deportivos, el documental repasa también algunos momentos difíciles de la vida de Fuentes, como el miedo inicial que sintió cuando ingresó al CAR con 16 años, la decepción que supuso no clasificarse para los Juegos Olímpicos de Sidney -tras la que se planteó dejar el deporte- o los fallecimientos de su padre y de su hermana Tina, también nadadora, a los 34 años.

Poco después de este suceso, asumió el reto de dirigir y relanzar a la selección de Estados Unidos y, tras quedarse a las puertas del primer objetivo, acceder a los Juegos Olímpico de Tokio, cumplió la meta en París 2024, donde, además, ganó la medalla de plata.

Luego llegó la llamada de la selección española y el regreso a su segunda casa del CAR de Sant Cugat, y el Mundial de Singapur 2025, el más exitoso en la historia de la natación artística española, con nueve medallas y dos oros.

"Quería cambiar las reglas del juego, aportar al deporte algo que lo haga crecer. Desde nadadora he ido al límite de las normas para construir otras", señala la seleccionadora durante el documental, mientras que sus nadadoras destacan su inteligencia emocional, capacidad de liderazgo y motivación.

Fuentes, que se marca el objetivo de estar "lo más arriba posible" en Los Ángeles 2026 y admite que la China de su maestra Tarrés es "el rival a batir", deja otra frase final que resume su filosofía: "Se puede ganar respeto con miedo o inspiración. El miedo llega más rápido y la inspiración llega más lejos".