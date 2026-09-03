Ander Basurto, culturista: "Es posible viajar, prepararte y disfrutar. Entrena a las 6 de la mañana y así tienes el resto del día libre para disfrutar de tu viaje"

Viajar por una competición de culturismo no tiene por qué significar pasar del gimnasio al escenario y del escenario al hotel. Esa es la filosofía que comparte Ander Basurto, un culturista que ha compartido una serie de consejos para aprovechar al máximo cada desplazamiento.

Los consejos de Ander Basurto para compaginar culturismo y viajes

Para comenzar, Ander arranca cada mañana con un entrenamiento muy matutino: a las 6 de la mañana se encuentra ya en el gimnasio haciendo su rutina. ¿El motivo? Que de este modo tiene el resto de horas del día para disfrutar del viaje.

Otro aspecto muy importante es adaptar las comidas a la situación. Obviamente, al no estar en casa es imposible gestionar las comidas como es habitual, pero eso no quiere decir que no se pueda cumplir con la dieta.

Ander muestra que una forma sencilla de mantenerse dentro de la alimentación adecuada es buscar comidas 'rápidas' de supermercado que se adapten a las necesidades, incluso si no son perfectas. Eso permite mantenerse en línea con la dieta y disfrutar del viaje a partes iguales.

Dicho esto, dentro de la dieta de Ander es sumamente importante el agua. Cada día bebe aproximadamente 6 litros y eso le hace ir mucho al baño. Y ahí tiene otro consejo clave: utilizar la aplicación Toilet Finder.

Ander Basurto, culturista natural / Ander Basurto

Bebiendo tanta agua como Ander es completamente lógico que el cuerpo requiera ir más veces al baño de lo habitual. Con esa aplicación, siempre puede encontrar un baño cercano que le evite pasar un apuro (además, la app especifica si el baño es gratuito o de pago).

El culturista también tiene otra recomendación que ayudará sobre todo si a alguien le cuesta mantener la dieta fuera de casa: explorar tu destino a pie. De este modo ahorras en transporte y además los saltos de dieta tendrán un impacto menor.

Ander Basurto, culturista natural / @anderbasurto

Pero no todo debe girar en torno al culturismo en ese momento. Ander recomienda que sobre todo se debe disfrutar de la gastronomía del sitio que se visita y de la compañía de las personas con las que se realiza el viaje.

Aunque el objetivo del viaje pueda estar relacionado con el culturismo, para Ander también debe servir para crear recuerdos (y de incluso llevarse alguno a casa en forma de souvenir). Es decir, es tan importante ser fiel al culturismo que uno practica como disfrutar del momento.

Al final, toda su filosofía se resume en una frase: "Es posible viajar, prepararte y disfrutar. Solo tienes que aplicar alguna estrategia para adaptar tu situación". Entrenar temprano, buscar alternativas sencillas para comer, caminar y organizar incluso algo tan cotidiano como encontrar un baño le permiten mantener su preparación sin renunciar a conocer el destino.

Así que ya sabes, si crees que simplemente por estar viajando por culturismo debes hacer que el desplazamiento se sienta como una extensión de tu rutina, puede que te valga la pena explorar la visión de Ander. Quizá esos viajes se transformen por completo.