Ander Basurto, culturista: "Llevo 5 años haciendo más de 20.000 pasos diarios. Hacer 10.000 es imposible, me sienta hasta mal la comida, no soy una persona normal"

Ander Basurto (Cantabria, 1994) es uno de los máximos referentes del culturismo natural en España y en el mundo entero. Subcampeón del Mundial de la WNBF en 2025, tocó el cielo como campeón en 2024 y su objetivo de cara al próximo año es seguir mejorando y disfrutando de un deporte que le exige una dedicación obsesiva los 365 días del año.

Con el sueño muy presente de llevar su disciplina a unos Juegos Olímpicos y consciente de que todavía hay barreras y 'tabús' por derribar, Basurto se define como "un chico normal de pueblo" al que le gusta mucho entrenar. Aunque es mucho más que eso.

Ander Basurto, campeón del mundo Men's Physique por la WNBF / @anderbasurto

Un placer tener a un campeón del mundo de culturismo natural (2024) con nosotros. ¿Una breve presentación para quien no te conozca?

Soy competidor de Men's Physique natural en WNBF, este año hice subcampeón del mundo pero ahora estamos en etapa de volumen para mejorar. Al final soy un chico normal de pueblo en Cantabria, como cualquiera que nos lea. Lo único es que me gusta mucho entrenar y se me da muy bien, es para lo que estoy diseñado.

¿Te imaginabas en algún momento de tu vida ser campeón del mundo de culturismo natural?

Para nada. Yo empecé a entrenar con 16 años, ahora tengo 30, y fue de puro rebote. Uno de mis mejores amigos, Juan Carlos, me convenció de apuntarme con él y al final él no pudo y yo sí por edad. Me enganché, me gustó un montón y hasta el día de hoy. El tema de la competición ha ido viniendo progresivamente.

¿Qué fue lo que te llevó hasta el punto de competir?

En mi caso, mucha gente de mi círculo cercano me decía que podía competir, pero en ese momento el culturismo natural era casi inexistente y la otra parte (sin controles de dopaje) no me interesaba. Como mucha gente por desgracia, durante una etapa pensaba que no se podía conseguir un gran físico de forma natural, entonces iba al gimnasio sin esforzarse al 100% y sin esa fe en crecer. Sobre 2019 conocí la WNBF y a gente con físicos extraterrestres que me dieron ese empujón para creerme que sí se podía conseguir de forma natural. En 2022, inicié una etapa de volumen larga de dos años y asenté mis prioridades antes de decidir competir: tienes que dedicar el 95% de tu tiempo a ti, porque es una disciplina muy egoísta y solitaria. Tenía que tener estabilidad económica y laboral y sentimental y social antes de poder dar el 100% en la competición.

¿Se puede vivir del culturismo?

Actualmente y por desgracia, ningún culturista puede vivir del culturismo. Ni siquiera los no naturales, a excepción de los que ganen el Mr. Olympia. Vivimos de patrocinios, en mi caso he trabajado hasta hace poco cinco años en una fábrica de operario de planta química a turnos. Ahora he dado el salto gracias a LifePro y decidí sacar mi equipo de asesorías de nutrición y de entrenamiento, esto es de lo que vivo. Esto va de la mano de mi exposición en redes.

Seguro que en redes te acusan de no ser natural al ver tu físico. ¿Cómo te tomas esto y qué diferencia hay entre Ander Basurto y un atleta como Joan Pradells o Josema Beast?

Primero, unos 20 o 30 kg de músculo (risas), y lo segundo el tema de la naturalidad. Recibo a diario decenas de mensajes de personas que ponen en duda mi naturalidad, incluso insultos y faltas de respeto. Respecto a Joan o Josema hacemos prácticamente lo mismo, sí que te diría que nosotros de forma natural nos esforzamos más. Josema no lo sé, pero desde luego Joan no hace 30.000 pasos como he llegado a hacer yo en esta preparación, comen mucho más y generalmente se mueven mucho menos. También se esfuerzan, imagino que el lado del uso de sustancias debe ser terrible a nivel mental, te debe alterar muchas otras cosas a parte del físico. Por norma general, un culturista natural pasa más hambre, camina más, se esfuerza más y durante más tiempo.

En la WNBF absolutamente todos los competidores tienen que pasar un polígrafo, el típico detector de mentiras de Sálvame, antes de competir Ander Basurto

En ese sentido, ¿crees que mucha gente habla demasiado rápido de su 'límite natural' para excusarse y empezar a usar química llevando un estilo de vida menos estricto?

En mi opinión, el límite natural no existe. Eso lo marca la vejez, la edad y tu genética. Si haces las cosas bien, cada año vas a seguir progresando hasta que tengas cierta edad. El 'prime' de un culturista natural está entre los 35 y los 45 años, esto no es fútbol. De 0 a 10, cumplir 30 años me ha molestado 0, me quedan más años de progreso de los que seguramente dedique a la competición.

Todos los atletas que compiten en el Mr. Olympia y los más conocidos por el público usan química. ¿Cómo son los controles anti-doping que pasa un culturista natural?

En la WNBF absolutamente todos los competidores tienen que pasar un polígrafo, el típico detector de mentiras de Sálvame, antes de competir. Parece una chorrada, pero es posible que pueda dar lugar a error si estás diciendo la verdad pero vas muy alterado o nervioso. Pero si mientes, te garantizo que de 100 veces te va a pillar 110. Estoy totalmente seguro. Luego hacen también prueba de orina al top-3 de cada categoría: según te bajas de la tarima, te cogen del brazo, te llevan a un baño, te bajas el bañador a la altura de las rodillas para que vean que no tienes nada y haces el control. Estacionalmente se hacen también controles de sangre.

Hablemos de tu sacrificio diario en tu rutina y tu entrenamiento: ¿Cómo es el día a día de Ander Basurto?

Lo único que cambia fuera de temporada son las comidas libres (una por semana); cinco meses antes de competir se cortan todas. Yo peso absolutamente cada comida, desde que me levanto hasta que me acuesto. Es la forma de llevar un control exacto de tu balance calórico. Una distribución que es óptima para todo hombre, en mujeres variaría un poco, sería: 2 gramos de proteína por kg de peso y día, 1 gramo aproximadamente de grasa por kg de peso y día, y el resto en carbohidratos hasta tu gasto calórico. Mi split de entrenamiento es ahora empujes - tracciones - descanso - pierna - brazo - descanso, y repetimos. Entreno entre 12 y 30 series semanales aproximadamente por grupo muscular, y en repeticiones me suelo mover entre 7 y 10, no me gusta hacer técnicas de alta intensidad, prefiero dar el máximo en series lineales. En mi opinión, la base para la construcción de masa muscular es la sobrecarga progresiva: cada vez levantar más en todos los movimientos. Si cada vez levantas más, con una buena técnica, estás construyendo masa muscular.

Ander Basurto y su preparador Ibon Suberbiola / @anderbasurto

¿Cómo se combina un volumen de entrenamiento idóneo con la recuperación?

Cuanto más volumen de entrenamiento seas capaz de tolerar, más fuerte te vas a poner, pero prestando atención, si no te recuperas entre sesiones, no tiene sentido. Para mí es también muy importante los pasos diarios, entre 10.000 y 15.000 pasos diarios durante todo el año te permite comer más, con un 'NEAT' alto digieres mejor los alimentos y absorbes mejor los nutrientes. Y comer más te va a hacer que rindas mejor en el gimnasio y potencies los anteriores puntos. En etapa de volumen bajamos los pasos diarios, ahora me muevo en unos 20.000. Llevo casi 5 años haciendo más de 20.000 pasos diarios, no soy una persona normal. Para mí hacer 10.000 es imposible, me sienta hasta mal la comida. En preparación, las calorías más bajas que toqué fueron entorno a 3.500, y en volumen llego a pasar de 6.000 kcal, aunque hay que ir subiendo progresivamente. He llegado a hacer en preparación 30.000 pasos, que son 4 o 5 horas al día caminando, y luego los entrenos me llevan entre 2 horas y media y 4 horas. Súmale el trabajo, duerme 8 horas... no te queda tiempo. Es un deporte muy solitario y egoísta.

Seguro que a mucha gente le interesaría ver físicos de este nivel en unas olimpiadas Ander Basurto

Lo debes ver a diario en el gimnasio. ¿Cuál es el error más común que le impide mejorar su físico a la gente?

Sin duda, la técnica, control y grado de esfuerzo. Si no tienes buena técnica y buen control, lo más probable es que te hagas una serie de dominguero, eso no va a ningún lado. La mayoría se piensa que ha llegado al fallo cuando igual todavía puede hacer seis o siete repeticiones más, suelen subestimar su grado de esfuerzo. Yo me di cuenta de que cuanto mejor sé entrenar, menos volumen de entrenamiento tolero porque no me recupero entre sesiones.

Has dicho que uno de tus sueños es que el culturismo natural sea deporte olímpico. ¿Cuál sería tu alegato para convencer al COI?

Mucha gente todavía no lo considera ni deporte, y a mi me parece uno de los más sacrificados de todos los que hay. Culturista eres los 365 días del año, no puedes dejar de entrenar y de alimentarte bien (de forma natural). El físico es muy desagradecido en ese aspecto, y para llegar al día 'D' en tu mejor versión hay 11 meses de preparación detrás. Y si encima todo esto va respaldado con controles anti dopaje, me parece un deporte súper bonito e interesante, espero que sigamos creciendo. Seguro que a mucha gente le interesaría ver físicos de este nivel en unas olimpiadas. Hay muchos atletas profesionales que les ves y dices: ¿Cómo puede ser esta persona natural? Es un mutante.

Los gimnasios cada vez están más llenos y cualquier persona que entrene hipertrofia está más sano que aquel que no lo hace.

Cualquier deporte llevado al extremo no es saludable, y no es saludable competir de forma natural pero el estilo de vida que te lleva ser culturista natural sí lo es. El llevar un control de lo que como, la ganancia de masa muscular, actividad, buena alimentación y buena relación con el deporte. Me parecería muy chulo que esto se expusiera para llevar este estilo de vida a más gente.