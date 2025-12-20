Ander Basurto, culturista: "Te cogen del brazo, te llevan a un baño, te bajas el bañador a la altura de las rodillas y haces el control de dopaje"

Ander Basurto es competidor de Men’s Physique natural en la WNBF, y no solo eso, pues en 2024 se coronó campeón del mundo y en 2025 firmó un subcampeonato. En una entrevista con SPORT, el culturista de 30 años nacido y criado en Cantabria reivindica la diferencia entre el culturismo con y sin controles y pone el foco en la "naturalidad" como línea roja. En su caso, asegura que las sospechas sobre su físico son constantes, pero insiste en que su disciplina se sostiene precisamente en los controles.

Basurto explica que recibe "a diario decenas de mensajes de personas que ponen en duda mi naturalidad, incluso insultos y faltas de respeto". Y al comparar su camino con el de atletas del circuito no natural como Joan Pradells o Josema Beast destaca lo siguiente: "Hacemos prácticamente lo mismo, aunque nosotros de forma natural nos esforzamos más. Josema no lo sé, pero desde luego Joan no hace 30.000 pasos como he llegado a hacer yo en esta preparación, comen mucho más y generalmente se mueven mucho menos. También se esfuerzan, imagino que el lado del uso de sustancias debe ser terrible a nivel mental, te debe alterar muchas otras cosas a parte del físico. Por norma general, un culturista natural pasa más hambre, camina más, se esfuerza más y durante más tiempo.

También carga contra la idea de un techo rápido que empuje a algunos deportistas a recurrir a la química: "En mi opinión, el límite natural no existe. Eso lo marca la vejez, la edad y tu genética. Si haces las cosas bien, cada año vas a seguir progresando hasta que tengas cierta edad".

Sobre cómo se protege la credibilidad en el culturismo natural, Basurto describe el protocolo antidopaje de la WNBF: "Absolutamente todos los competidores tienen que pasar un polígrafo, el típico detector de mentiras de Sálvame, antes de competir. Parece una chorrada, pero es posible que pueda dar lugar a error si estás diciendo la verdad pero vas muy alterado o nervioso. Pero si mientes, te garantizo que de 100 veces te va a pillar 110. Estoy totalmente seguro. Luego hacen también prueba de orina al top-3 de cada categoría: según te bajas de la tarima, te cogen del brazo, te llevan a un baño, te bajas el bañador a la altura de las rodillas para que vean que no tienes nada y haces el control. Estacionalmente se hacen también controles de sangre", explica.

En su defensa del culturismo natural, y en su aspiración de que algún día sea un deporte olímpico, vuelve a colocar los controles como argumento central para defender su validez en el mercado global: "Si encima todo esto va respaldado con controles anti dopaje, me parece un deporte súper bonito e interesante".