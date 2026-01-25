Ander Basurto, culturista: "Todos los que alcanzamos cierto nivel físico nos hacemos la misma pregunta. Mi padre me sacó de dudas"

Ander Basurto (Cantabria, 1994) sufre a diario el acoso en redes sociales por ser uno de los mejores culturistas naturales de España y poseer un físico extraordinario sin hacer uso de sustancias anabolizantes, a diferencia de muchos otros culturistas no naturales con cientos de miles de seguidores.

Objeto de críticas y de acusaciones sobre su 'falsa naturalidad', Basurto apuesta por un mensaje de transparencia con sus analíticas para no dar 'bombo' a las dudas y a la incertidumbre sobre la química. Competidor de Men's Physique por la WNBF, una de las federaciones más estrictas a nivel de controles de dopaje, el cántabro reconoce que las sospechas sobre su físico son constantes.

En este sentido, recientemente respondió sin tapujos a la pregunta de un seguidor a través de sus redes sociales (@anderbasurto): "¿Has pensado alguna vez en dejar de ser natural?"

"Obviamente sí, todos los culturistas que alcanzamos cierto nivel físico alguna vez nos hemos hecho la pregunta de 'cómo me vería si usara química', cómo luciría nuestro físico. Pero en 2020 mi padre falleció de cáncer y ahí, desde ese momento, se me disiparon todas las dudas. Yo jamás he usado química pero siempre he tenido la mosca detrás de la oreja.

El día que mi padre falleció supe que jamás iba a usar química, porque quiero vivir muchos años y tener hijos el día de mañana. Manteneos naturales, como podéis ver los atletas naturales pueden alcanzar un físico increíble, sobre todo mucho más estético que los que usan química", respondió.

Sus palabras ayudan a entender cuál es la situación de muchos culturistas de primer nivel, su relación con el tentador mundo del uso de sustancias y el mensaje de cara al público: usar química nunca va a ser una buena solución para el futuro, sólo un 'atajo' a corto plazo con efectos secundarios muy preocupantes.