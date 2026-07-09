Ana Pérez, la retirada "como una transición", después de 22 años de gimnasia y 10 cirugías

"Mi cuerpo me está diciendo 'para, porque no puedo más'. Tengo tanto dolor que no me compensa sufrir todo lo que tengo que sacrificar. He hecho más de lo que me había imaginado. Me siento muy afortunada porque he podido decidir hasta aquí y ya está".

Así, con una emoción que es imposible no compartir al escucharla, es como habla Ana Pérez Campos con EFE sobre su retirada, después de 22 años dedicada a la gimnasia artística, en los que brillan los Juegos de Río 2016 y de París 2024, seis Mundiales, siete Europeos y seis campeonatos de España, empañados por diez cirugías, que le hicieron dudar más de una vez de su continuidad y temer una recaída.

Las operaciones, la primera con 7 años en un antebrazo y las posteriores- muñecas, pies y rodillas, incluso después de París-, han sido un calvario para la sevillana (14 de diciembre de 1997), que admite lo "difícil" que es retirarse, pero celebra haber sido ella la que ha decidido el momento y no que lo marquen las lesiones, pese a dejarle alguna secuela.

"La última ha sido la del pie (izquierdo) para quitarme una de las placas, porque llevaba 2 placas y 11 tornillos, que son las que me acompañaron a París. Quité 1 de las placas y 6 tornillos. Esa rodilla me duele para mi vida normal. Tengo que intentar que esté fuerte siempre, para tratar de minimizar el dolor, porque al ponerme las placas y bloquear la articulación del pie la biomecánica cambia totalmente", explica.

Dedicada a la gimnasia desde los 6 años, después de ver a su hermano entrenar y cambiar las sevillanas de su clase extraescolar por el tapiz, Ana Pérez no esconde sus dificultades y dudas desde que llegó al CAR de Madrid becada, en enero de 2014, cursando primero de bachiller con notas brillantes, que luego bajaron a base de largos entrenamientos.

"Con 7 horas de entrenamiento al día no tenía ganas de mirar un libro. Bajaba las escaleras de espaldas de lo que me dolían las piernas. Pero conseguí meterme en el equipo del Europeo, fui a mi primer Mundial y cuando terminé les dije a mis padres: 'me vuelvo'. Se me hacía muy cuesta arriba estar lejos de mi familia", recuerda.

Su familia fue clave para seguir. Sus padres empezaron a viajar más veces a Madrid para acompañar entonces a una adolescente, que un año después, en 2015, se proclamó campeona de España por primera vez. Lo volvió a hacer en 2017, 2018, 2019, 2023 y 2024, títulos que la situaron frente a otra barrera. La presión. La que ella se ponía y ha trabajado individualmente con la psicóloga María Fernández, una ayuda fundamental para superar también "el vacío" tras grandes competiciones como Río 2016.

La tormenta 'Filomena', dos pies rotos y adiós a Tokio

En el ciclo para Tokio 2020, que la pandemia retrasó a 2021, Ana Pérez tuvo que operarse de las dos muñecas, pero España se clasificó por equipos después de 16 años y pensó en retirarse después de aquellos Juegos, sin imaginar que estaba cerca del momento más duro de su vida deportiva, un hecho en enero de 2021, que rememora al detalle.

Fue durante la tormenta 'Filomena' en Madrid, cuando pasó detrás de una compañera sobre una cama elástica para recoger material en el gimnasio del CAR. "La cama elástica sube y me lleva a los pies. Tenía el pie derecho totalmente fuera, tirada en el suelo esperando a que viniese alguien. Lo único que se me pasó por la cabeza fue adiós a los Juegos", rememora.

Pasaron dos horas hasta su traslado al hospital, donde intentaron colocarle el pie con mucho dolor, pero acabó en el quirófano. "Me pasé 3 días sola en el hospital, porque Madrid estaba colapsado con la nieve. Cuando salí me dio el choque de realidad. Mi madre vino a Madrid. Me pasé un mes en la cama. No quería saber nada de nadie. Sólo dormía y me despertaba para comer".

"Sabía que no iba a llegar a Tokio, pero si yo no me intentaba hacer una mentira en mi cabeza de 'venga, vamos a intentarlo', no me saca de la cama nadie", cuenta, antes de repasar que su adiós definitivo a los Juegos se confirmó después, cuando supo que necesitaba otra operación en el empeine, con una cirugía sin garantías para volver al deporte. Pospuso la intervención a marzo de 2022 y "a priori no iba a seguir haciendo gimnasia".

"Quería volver para no irme de lo que ha sido mi vida por la puerta de atrás"

Pero la buena rehabilitación la animó a volver a intentarlo y esa situación sostiene que la hizo ver que "llevaba mucho tiempo queriendo demostrar algo", porque sentía que tenía la obligación de hacerlo.

"La psicóloga me decía: '¿quién puede disfrutar si está obligada a hacer algo? Nadie. Tienes que cambiar tengo por quiero, por ti y para tí, no para nadie'. Entonces dije, si vuelvo a hacer gimnasia vuelvo porque quiero, no porque tengo que demostrar nada, sino porque no me quiero ir de un deporte que ha sido mi vida por la puerta de atrás, por una lesión. En septiembre volví a entrenar muy poco a poco y en febrero del 23 volví a una concentración en París".

Luego fue a otro Europeo y antes de los Juegos su sexto campeonato de España -superó los cinco ganados por su entrenadora Eva Rueda-, a pesar de dañarse de nuevo la rodilla y arrastrar molestias hasta París.

"Llevaba una ilusión increíble. Los disfruté al máximo. No salió como habíamos pensado, porque yo soñaba con una final olímpica. A la vuelta me sentía súper vacía, pero según pasaban los días pensé hace cuatro años estabas retirada, con los dos pies rotos y has conseguido estar en unos Juegos otra vez, después de estar en lo más hondo del pozo".

Ahora, decidida y anunciada su retirada, asegura que no la ve "como un drama, sino como una transición" y se centra en acabar sus estudios de periodismo, profesión en la que ya se probó como comentarista en una competición durante su lesión más grave.

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"Ojalá en un futuro pueda dar voz y contar cómo se siente un deportista que no es de deportes como fútbol, tenis, baloncesto... Porque es imposible no comparar el trato. Es frustrante. Yo sé que si Marc Márquez gana una carrera del Mundial sale en 50 medios en cuestión de segundos. Si una gimnasta gana una medalla en una Copa del Mundo el espacio que tiene en un medio de comunicación es mínimo y encima tenemos que estar agradeciendo".