Ana Carvajal vive un calvario y Antolino acaba séptima

No acabó bien el lunes para España después de la borrachera de medallas en la 'sincro' en los Campeonatos de Europa de Natación que se están disputando en París, con la plata vespertina del equipo en la rutina libre y los bronces matinales de la laureadísima Iris Tió y del también catalán Jordi Cáceres en solo.

El protagonismo final fue para los saltos, con una séptima posición de Juan Pablo Cortés y el joven Max Liñán en la final masculina de saltos sincronizados desde el trampolín de tres metros. Un flojo quinto salto los apartó definitivamente de la lucha por el podio y acabaron a casi 25 puntos del bronce, que se colgó Italia.

Sin embargo, las verdaderas esperanzas estaban depositadas en la final femenina desde la plataforma de 10 metros, con la hispanovenezolana Valeria Antolino y una Ana Carvajal que defendía el título logrado hace dos años en Belgrado. Además, en tierras serbias ambas conquistaron la plata por parejas.

Valeria Antolino tuvo que conformarse con la séptima posición / EFE

Ana Carvajal había maravillado por la mañana con la mejor nota de las 12 clasificadas para la final, pero por la noche no tuvo el día. Todo empezó con su primer salto, hacia atrás con dos mortales y medio y un giro y medio que valía una dificultad de 3.2. La de Villanueva de la Cañada, de tan solo 19 años, realizó un aterrizaje defectuoso y logró la segunda peor nota (46,40).

En sus dos siguientes saltos volvió a soñar con el podio (68,80 y 67,20 que la situaron quinta), pero en el cuarto volvió a las andadas. Se la veía enfadada, como rebelándose contra una situación que la estaba apartando de su gran objetivo. Y tuvo el triste honor de recibir la peor puntuación de los 60 saltos que se vieron en la final (29,70).

Al final acabó undécima y penúltima con 270,60 puntos. Por su parte, Valeria Antolino vio frustradas sus esperanzas en la tercera ronda (47,85) y en la cuarta (46,40) para acabar séptima con 282,55 puntos. Es decir, la misma posición que la lograda un par de horas antes por Cortés y Liñán.

Maise Bond, la nueva reina europea de la plataforma / INSTAGRAM

Maise Bond logró su primer gran éxito absoluto a sus 19 años y Gran Bretaña sigue maravillando en los Europeos de París. Elegida mejor promesa de los saltos de su país en 2024, la doble medallista de plata en esta disciplina en Mundiales Junior reinó con un concurso muy solvente y sin apenas errores para acabar con 327,05 puntos (estelar en la cuarta ronda con 76,80). ¡Los insulares suman ya seis oros!

La alemana Pauline Alexandra Pfeif, vigente campeona universal, cedió el título en la cuarta ronda (34,80) y repitió la plata del año pasado en Antalya con 305,30 puntos para superar por tan solo 15 centésimas a la neerlandesa Else Praasterink (también repite posición). Con tan solo 16 años, la rusa Aleksandra Kedrina fue octava con 280,00 como neutral y presentó su candidatura de cara al futuro.