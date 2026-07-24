Ametller Origen se convierte en patrocinador del CP Vilafranca

Ametller Origen será el nuevo patrocinador del Club Patí Vilafranca en su regreso a la OK Liga. En un acto presentado este viernes en el Vinseum de la capital del Pendès y que ha contado con el presidente del club, Fede Insenser, con el consejero delegado de Ametller Origen, Josep Ametller, y también con el alcalde de la localidad, Francisco Romero, se ha presentado un acuerdo especial para ambas partes.

Con esta unión, el equipo pasará a llamarse Ametller Origen Club Patí Vilafranca en su vuelta a la Ok Liga después de conseguir hace apenas unas semanas el ascenso solo un año después de perder la categoría.

"Cuando escuché la propuesta, vi que Ametller y el Club Patí Vilafranca tienen un origen muy común por lo que los dos hemos nacido aquí" apuntó durante el acto Josep Ametller, que se mostró satisfecho y ambicioso con ese nuevo acuerdo.

Ametller Origen Club Patí Vilafranca / CP VILAFRANCA

Según explicó el consejero delegado de la compañía, la alianza refuerza el compromiso de Ametller Origen con el Penedès, el territorio que la vio nacer hace 25 años, así como también con el deporte y sus valores.

En el mismo sentido, el alcalde de la ciudad valoró de manera muy positiva el acuerdo entre dos de los actores más potentes de la localidad con la esperanza de que ambos puedan crecer con ello.

Noticias relacionadas

En el ámbito deportivo, el renovado Ametllet Origen Club Patí Vilafranca debutará de manera oficial a la pista del Pons Lleida en la primera jornada de la OK Liga (con fecha por confirmar) y será en la segunda jornada cuando se estrene como local con la visita del Caldes Recam Làser.