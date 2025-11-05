Ambrós revela la lista de las Guerreras para el Mundial

Las Guerreras ya vislumbran el Mundial que se disputará del 26 de noviembre al 14 de diciembre en Alemania y en Países Bajos.

Este miércoles, el seleccionador Ambros Martín dio una prelista que formarán parte del equipo nacional en la Posten Cup y el posterior Campeonato del Mundo 2025. Esta lista está formada por 18 jugadoras que viajarán a Noruega para disputar la copa preparatoria y tras la que Ambros decidirá el grupo definitivo de 16 o 17 nombres, por lo que se caerán una o dos antes de la gran cita.

Las elegidas son:

-Portería: Nicole Wiggins y Lucía Prades (Super Amara Bera Bera); -Central: Elba Álvarez (Bera Bera) y Alicia Fernández’ (Zaglebie Lubin); -Lateral derecho: Paula Arcos (Gloria Bistrita), María Prieto (MKS Lublin) y Maddi Bengoetxea (Elda Prestigio); -Lateral izquierdo: Ester Somaza y Carmen Arroyo (Bera Bera) y Danila So (Gloria); -Extremo derecho: Anne Erauskin y Maitane Etxeberria (Bera Bera); -Extremo Izquierdo: Lisa Oppedal (AtticGo Elche), Jennifer Gutiérrez (Gloria) y Ona Vegué (Blomberg-Lippe); -Pivote: Lyndie Tchaptchet (Bera Bera), Kaba Gassama (Gloria) y Lysa Tchaptchet (Odense).

La selección absoluta se concentrará en Madrid los días 17 y 18 de noviembre, donde realizarán sesiones de entrenamiento en la Universidad Francisco de Vitoria antes de emprender su viaje a Bergen (Noruega) el miércoles 19. Allí, disputarán la Posten Cup, un torneo preparatorio que acogerá el Sotra Arena de Straume (Noruega) entre los días 20 y 23 de noviembre. España se verá las caras contra las selecciones de Noruega, Serbia y Hungría en tres partidos que servirán de puesta a punto para la cita mundialista.