BALONMANO
Ambrós revela la lista de las Guerreras para el Mundial
El seleccionador ofreció una lista de 18 jugadoras convocadas para disputar la Posten Cup
Las Guerreras ya vislumbran el Mundial que se disputará del 26 de noviembre al 14 de diciembre en Alemania y en Países Bajos.
Este miércoles, el seleccionador Ambros Martín dio una prelista que formarán parte del equipo nacional en la Posten Cup y el posterior Campeonato del Mundo 2025. Esta lista está formada por 18 jugadoras que viajarán a Noruega para disputar la copa preparatoria y tras la que Ambros decidirá el grupo definitivo de 16 o 17 nombres, por lo que se caerán una o dos antes de la gran cita.
Las elegidas son:
-Portería: Nicole Wiggins y Lucía Prades (Super Amara Bera Bera); -Central: Elba Álvarez (Bera Bera) y Alicia Fernández’ (Zaglebie Lubin); -Lateral derecho: Paula Arcos (Gloria Bistrita), María Prieto (MKS Lublin) y Maddi Bengoetxea (Elda Prestigio); -Lateral izquierdo: Ester Somaza y Carmen Arroyo (Bera Bera) y Danila So (Gloria); -Extremo derecho: Anne Erauskin y Maitane Etxeberria (Bera Bera); -Extremo Izquierdo: Lisa Oppedal (AtticGo Elche), Jennifer Gutiérrez (Gloria) y Ona Vegué (Blomberg-Lippe); -Pivote: Lyndie Tchaptchet (Bera Bera), Kaba Gassama (Gloria) y Lysa Tchaptchet (Odense).
La selección absoluta se concentrará en Madrid los días 17 y 18 de noviembre, donde realizarán sesiones de entrenamiento en la Universidad Francisco de Vitoria antes de emprender su viaje a Bergen (Noruega) el miércoles 19. Allí, disputarán la Posten Cup, un torneo preparatorio que acogerá el Sotra Arena de Straume (Noruega) entre los días 20 y 23 de noviembre. España se verá las caras contra las selecciones de Noruega, Serbia y Hungría en tres partidos que servirán de puesta a punto para la cita mundialista.
- El Barça liquida su millonaria deuda por Lewandowski
- Liverpool - Real Madrid, en directo: alineaciones, horario y dónde ver | Champions League
- André Cury avisa al Barça: 'Estamos esperando una oferta de 50 millones por Vitor Roque
- The New York Times alucina con las cuentas del Barça
- Crítica descomunal a Florian Wirtz: "Ha destruido al Liverpool"
- Jorge Mendes se lleva a otra pieza codiciada del Barça
- Síntoma Rashford' en el Barça
- Vuelve el optimismo con Raphinha