Amaia Latorre logra su primera victoria europea

Amaia Latorre logró su primera gran victoria profesional al imponerse en el torneo del segundo circuito europeo femenino, el LET Access Series, después de superar a la favorita y jugadora local, Isabell Ekstrom.

Latorre comenzó el día empatada en el sexto puesto y firmó una impresionante ronda final de 66 (-6) para forzar un desempate, incluyendo un birdie en el hoyo 18. La jugadora de 27 años embocó otro putt para birdie en el hoyo 18, par cinco, para asegurar su cuarta victoria profesional. La española ha ganado tres veces en el Santander Golf Tour.

Hablando sobre lo que significa ganar, Latorre dijo que "es una sensación increíble. Han sido dos meses difíciles para mí, así que lograr esto es genial. No dormí muy bien, pero pensaba que la puntuación ganadora sería ocho bajo par ayer. Hoy solo quería concentrarme en cada golpe y jugar lo mejor posible. Y lo conseguí".

Amaia ha logrado tres victorias en el Santander Golf Tour, el circuito nacional femenino / SANTANDER GOLF

Aficionada al fútbol

Latorre ha dividido su temporada entre el LET y el LETAS tras obtener la categoría 16 del LET en la Escuela Q en diciembre. La española logró su mejor resultado, empatada en el puesto 17 del LET en el Jabra Ladies Open, donde firmó una ronda inicial de 66. Después de seis eventos del LETAS, Latorre ahora asciende al noveno puesto en la Orden de Mérito tras dos top 10 más esta temporada. Se tomará una semana de descanso la próxima semana.

Latorre tuvo un camino inusual hacia el golf profesional. Después de que sus padres la introdujeran al golf a los tres años, la jugadora de 26 años compaginó el golf con su otra pasión, el fútbol. El fútbol era su prioridad, pero ante la insistencia de entrenadores y amigos, el golf adquirió mayor relevancia en su vida y no parece que se equivocaran los que tenía alrededor.