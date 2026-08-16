Almgren, el ochocentista de las lesiones que se reinventó viendo un Mundial en la tele

Andreas Almgren nació el 12 de junio de 1995 en Sollentuna, localidad en la que nació 19 años antes la emblemática saltadora de altura Kajsa Bergqvist (2,08 metros y campeona mundial en Helsinki en 2005). No tardó en interesarse por el atletismo gracias a la influencia de su madre, Therese.

De niño era especialmente activo y tardó en encontrar acomodo en un deporte concreto tras practicar el fútbol y el bandy, un deporte de invierno con gran tradición en Suecia que se parece al hockey sobre hielo y que se juega con pelota en vez de con pastilla, con 11 jugadores en lugar de con cinco y en pistas mucho más amplias.

A los 10 años ya se había decidido por el atletismo, quizá motivado por históricas figuras pretéritas de su país en este deporte, como las gemelas vallistas Kallur (Susanna y Jenny), la propia Bergqvist, la triplista y 'combinera' Carolina Klüft, el triplista Cristian Olsson, el velocista Johan Wissman o el saltador de altura Patrik Sjöberg.

Andreas almgren 'fundió' a todos sus rivales / EFE

Almgren tardó muchos años en encontrar su acomodo en unas pruebas concretas. Con 16 años, tenía 11.65 en 100 metros, 22.88 en 200, 48.33 en 400, 1:23.30 en 600, 1:51.99 en 800 y con 18 ya había corrido los 1.500 en 3:53.84. En la velocidad no evolucionaba y se estancó en los 48 segundos en 400.

El escandinavo se olvidó de la velocidad y se centró en las dos vueltas, logrando en 2014 el bronce en los Mundiales sub'20 en Eugene con récord junior sueco (1:45.65) y al año siguiente fue cuarto en los Europeos bajo techo de Praga'15, a 53 centésimas del bronce que se llevó el neerlandés Thijmen Kupers.

En los siguientes años sólo rebajó su marca personal de 800 metros en seis centésimas. ¿Por qué? Una sucesión de problemas físicos lo lastró y lo dejó al borde de la retirada. Una lesión en un pie lo dejó fuera de los Juegos de Río, al año siguiente entrenó poco por las secuelas y estuvo medio KO en 2018 y en 2019 por una lesión de cadera y una fractura en el sacro.

Andreas Almgren acabó tan feliz como 'reventado' / EFE

En septiembre de 2019, estaba siguiendo los Mundiales de Doha como un aficionado y vio a su compatriota Halle Beglund pasar las series, las 'semis' y acabar noveno con récord nacional (3:33.70). Ahí entendió que había perdido cambio y velocidad por la inactividad, decidió dar un giro a su carrera y empezó a entrenar por encima, con parámetros similares a los de Berglund.

Dicho y hecho. Siete años después de ser cuarto en Praga, el sueco repitió esa posición en los Europeos de Múnich'22... ¡Pero en 5.000, con Mohamed Katir plata! Esa maldición le perseguía y también se llevó la medalla de chocolate en 10.000 en el Europeo de Roma'24 y el año pasado en 3.000 en los Europeos en pista cubierta de Apeldoorn.

Andreas Almgren, exultante, envuelto en la bandera de Cuecia / EFE

Trabajador como pocos, llegó al Mundial de Tokio'25 con las ideas claras en las 25 vueltas... pero las ejecutó a medias. Almgren dejó hacer al estadounidense Grant Fisher y a los kenianos Kipkurui y Kurgat para tomar la cabeza tras el séptimo mil. Tiró, pero no logró irse y terminó colgándose un sensacional bronce, por detrás del galo Jimmy Gressier y del etíope Yomif Kejelcha.

El de Sollentuna aprendió de su error, acumuló mucho en la fase de carga y el sábado protagonizó en Birmingham una exhibición brutal, tirando como un poseso desde el tercer mil. Descolgó a Lobalu, el suizo nacido en Sudán del Sur que defendía el oro. Y al campeón mundial Gressier. Ganó con 27.33.44 y consiguió así su primer oro con 31 años tras una vida marcada por la resiliencia.