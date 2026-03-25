Alfredo Relaño carga contra la fiabilidad del servicio médico del Real Madrid: "Es una chapuza de Pepe Gotera y Otilio"

El veterano periodista Alfredo Relaño mostró una indignación inusual al analizar el error en el diagnóstico de la lesión de Kylian Mbappé por parte del Real Madrid.

Durante su intervención en El Partidazo de COPE, junto a Joseba Larrañaga, calificó la situación de "incomprensible", subrayando que no se trata de un fallo menor, sino de un episodio que deja en evidencia a los servicios médicos del club.

Según Relaño, el caso resulta especialmente grave tratándose de un futbolista cuya relevancia convierte cualquier detalle en noticia mundial.

Una chapuza de Pepe Gotera y Otilio

El periodista no se contuvo al comparar la gestión del diagnóstico con una chapuza digna de los célebres personajes de Ibáñez "Pepe Gotera y Otilio".

Para él, la cadena de errores resulta difícil de justificar en una entidad de la magnitud del Real Madrid.

Relaño ironizó incluso con la posibilidad de que los médicos se hubieran confundido de pierna durante la prueba: "Le metían las dos piernas en un mismo tubo, en un mismo escáner, y se fijaron en la que no era… es realmente cómico".

Un golpe al prestigio del club

El periodista fue tajante al valorar el impacto del fallo: "Es un desprestigio enorme para el Madrid".

Relaño insistió en que un error de este tipo no solo afecta a la imagen del cuerpo médico, sino también a la credibilidad institucional del club, que ya había recibido críticas por otros episodios similares.

Mbappé es baja ante el Elche / EP

"Imagínate si llega a ser una operación"

Para subrayar la gravedad potencial del caso, Relaño lanzó una reflexión que dejó helado al estudio: "Imagínate si es una operación… ¿le operan la rodilla buena? Ya hubiera sido una cosa de locos".

Con esta frase, quiso remarcar que el fallo no es anecdótico, sino un síntoma de un problema más profundo.

"El peor ridículo que le recuerdo al Madrid"

Relaño cerró su intervención con un juicio contundente: "Es el peor ridículo que le recuerdo al Madrid nunca".

Una sentencia que resume a la perfección la magnitud del enfado del periodista y la dimensión del error cometido por los servicios médicos del club blanco.