Alexis Sánchez y su infancia de sacrificio: “Yo le decía a mi madre: Tranquila, algún día tendremos dinero para vivir mejor”

La vida de Alexis Sánchez es una de las historias de superación más impactantes del fútbol sudamericano. Antes de convertirse en "El Niño Maravilla", figura histórica de la selección chilena y protagonista en algunos de los clubes más importantes de Europa, el delantero vivió una infancia marcada por la pobreza, las dificultades económicas y el sacrificio familiar.

Alexis nació y creció en Tocopilla, una ciudad minera ubicada al norte de Chile, junto a su madre, Martina Sánchez, y sus hermanos.

La familia vivía en una humilde casa de adobe y madera, donde muchas veces faltaba dinero incluso para cubrir las necesidades más básicas. Mientras su madre trabajaba como empleada doméstica o limpiadora de pescado para sacar adelante a sus hijos, Alexis encontraba en el fútbol una forma de escapar de la dura realidad.

"Hubo un tiempo en el que no tenía zapatillas de fútbol y mi mamá no tenía dinero para comprármelas", recordó el jugador en una entrevista. "Rogaba por unas zapatillas nuevas, pero ella no podía pagarlas".

Una infancia difícil en las calles de Tocopilla

Desde muy pequeño, Alexis entendió que debía ayudar económicamente en casa. El delantero ha contado en numerosas ocasiones que trabajaba limpiando coches y realizando pequeños trabajos para conseguir algo de dinero mientras seguía persiguiendo su sueño de convertirse en futbolista profesional.

"No era fácil conseguir dinero para vivir en Tocopilla", confesó años después. "Yo le decía a mi madre: Tranquila, seré futbolista y algún día tendremos dinero para vivir mejor".

A pesar de las dificultades, nunca abandonó el balón. Pasaba horas jugando en las calles de su barrio, muchas veces con pelotas de trapo o de goma, enfrentándose a niños mayores y desarrollando el carácter competitivo que más tarde definiría su carrera.

"He hecho realidad los sueños de aquel niño que jugaba en la calle contra los mayores. Mi fútbol es de la calle", aseguró el atacante chileno.

Alexis Sánchez de Chile reacciona ante Bolivia en un partido por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 / EFE

El talento que sorprendió a todos

Uno de los momentos más importantes de su infancia llegó cuando el entonces alcalde de Tocopilla quedó impresionado con su habilidad jugando en el barrio y decidió regalarle su primer par de botas de fútbol. Para Alexis, aquel gesto significó un impulso enorme para seguir creyendo en su sueño.

Poco a poco comenzó a participar en torneos regionales y a llamar la atención de distintos clubes chilenos. Tras varios intentos y pruebas, finalmente ingresó en las divisiones inferiores de Cobreloa, donde terminó de explotar su talento.

El salto al profesionalismo y la gloria internacional

El 12 de febrero de 2005 debutó profesionalmente con Cobreloa, iniciando una carrera meteórica. Más tarde brilló en Colo-Colo, donde conquistó títulos nacionales y se convirtió en una de las grandes promesas del continente.

Su éxito en Chile le abrió las puertas del extranjero. Primero llegó a River Plate y después dio el salto definitivo a Europa con el Udinese. A partir de ahí, su carrera lo llevó a vestir camisetas históricas como las del FC Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter de Milán, Udinese y Sevilla.

Con la selección chilena también alcanzó la gloria, siendo una de las piezas fundamentales de la generación dorada que conquistó títulos históricos para "La Roja".

Alexis Sánchez celebra el gol de la victoria en el encuentro frente a la Real Sociedad / AFP7 vía Europa Press

Un ejemplo de esfuerzo y resiliencia

Pese a la fama y los éxitos deportivos, Alexis Sánchez nunca ha olvidado sus raíces. En distintas entrevistas ha destacado el papel fundamental de su madre, a quien considera la persona más importante de su vida.

"Mi madre es mi mayor ídolo", ha repetido en varias ocasiones.

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La historia de Alexis no solo refleja el éxito de un futbolista de élite, sino también el recorrido de un niño humilde que convirtió la adversidad en motivación para cambiar el destino de toda su familia.