Álex Usieto encabeza el 'NDL Fight Night 3' con dos títulos en juego en el combate estelar

La promotora catalana Fight Lover Promotions ya tiene todo listo para su tercer NDL Fight Night, que se celebrará el próximo 27 de junio. Tras el rotundo éxito de las dos primeras ediciones —con el Cubic de Viladecans lleno hasta la bandera—, la organización quiere cerrar el primer semestre del año a lo grande… ¡con dos cinturones en juego!

El gran protagonista será Álex Usieto, una de las mayores promesas del panorama nacional y rostro franquicia del evento. El catalán pondrá la dinamita en el combate estelar, donde se disputarán el cinturón WBC Internacional y el NDL Muay Thai Championship. Invicto con un récord de 8-0 (seis victorias por KO), ‘El Hombrecillo’ se medirá a Abdelmalik Ľazizi, campeón de España ISKA y actualmente clasificado en el puesto 19 del ranking mundial WBC.

Usieto afronta su cuarta aparición bajo el sello de Noche de Leyendas, donde ya se ha consolidado como una de las grandes estrellas. Su último triunfo llegó al otro lado del charco: en el debut internacional de la promotora en Buenos Aires, el de Guinardó se impuso al local Alejandro Roa por parada médica en el cuarto asalto. Aquella velada, además, estuvo encabezada por la leyenda Sergio ‘Maravilla’ Martínez en su despedida del ring.

Buendía, de las MMA al boxeo sucio

El catalán buscará mantener su imbatibilidad ante un rival exigente, agresivo y con experiencia internacional. Pero no será el único foco de atención de la noche. El combate coestelar enfrentará a Oliver Buendía y Aitor Pérez por el cinturón NDL de boxeo sucio, una de las disciplinas más características de la promotora: guantillas de cuatro onzas (como en MMA) y codazos permitidos.

Buendía llega en un gran momento. El madrileño, que entrena en el prestigioso Black Panther Gym, viene de brillar en WOW 28 con un espectacular KO en el segundo asalto. Tras aquel combate, ya avisó en SPORT: "Estoy preparado para dar el salto a profesional, pero aún tengo que pulir algunas cosas". Enfrente tendrá a Aitor Pérez, un especialista en muay thai con múltiples medallas a nivel nacional e internacional.

Usieto posa en la redacción de SPORT / SPORT

La cartelera se completa con otros enfrentamientos destacados como Lucho Romero vs Alejandro Cortada, Juan Calle vs Adrián Cepeda, Tarek Hadra vs Frank Jr. Cruz y Aleix Manyanic vs Joel Moreno. Aún quedan combates por anunciar, pero todo apunta a otro lleno absoluto en Viladecans.

Noticias relacionadas

Las entradas ya están disponibles y, visto el precedente, volarán. NDL Fight Night 3 promete otra noche de adrenalina pura y consolidar a la promotora como uno de los grandes motores de los deportes de contacto en España.